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Архангельск: Экономика

     

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У россиян растет интерес к комплексной программе увеличения пенсии от НПФ Сбербанка

С ноября 2016 года гражданам России стала доступна новая комплексная программа увеличения пенсии. За 2 месяца 75 тысяч человек подключились к программе и внесли более 100 млн. рублей на свои пенсионные счета.
Напомним, с комплексной программой от НПФ Сбербанка  граждане могут продлить свою молодость и даже в пенсионном возрасте жить активно, не изменяя своих привычек. В 30-40-летнем возрасте, когда многие люди получают стабильный доход и финансово независимы, сложно представить, что в 60 лет доход может резко снизиться, если не позаботиться о своем будущем заранее.

Комплексная программа от НПФ Сбербанка позволяет увеличить будущий доход до комфортного уровня. За один визит в отделение Сбербанка можно одновременно перевести накопительную пенсию в НПФ Сбербанка и оформить индивидуальный пенсионный план. Накопительная пенсия – это 6% отчислений работодателя в ПФР, которые сформировались у граждан до 2014 года, а индивидуальный пенсионный план дает возможность самостоятельно делать взносы, чтобы сформировать дополнительную негосударственную пенсию и увеличить свой будущий доход.

Каждый клиент сам может регулировать накопления по индивидуальному пенсионному плану: величину взносов, их периодичность, период накопления и выплат. Минимальный первоначальный взнос доступен для всех и составляет всего 1000 рублей. Таким образом, клиенты НПФ Сбербанка совершают взносы в зависимости от уровня дохода, которым они  располагают сейчас, и который хотят получать в будущем. Некоторые предпочитают регулярно делать небольшие взносы, а другие перечисляют более крупные суммы, но реже.

Например, самый крупный взнос на ИПП  по комплексной программе поступил в Северо-Западном банке Сбербанка. Размер взноса составил 1,4 млн. рублей.

Максим Чернин, Директор Департамента Благосостояния Клиентов ПАО Сбербанк, прокомментировал:  «С самого старта предложения комплексной пенсионной программы стала понятна востребованность этого продукта среди клиентов Сбербанка. Мы рады стать пионером данного продуктового решения на российском рынке, ведь оно полностью соответствует нашей цели – помощи клиентам в формировании своего долгосрочного благосостояния, а кроме того – способствует развитию финансовой грамотности граждан нашей страны».

«Мы видим положительную динамику - всего за 2 месяца продаж Комплексной программы более 75 тысяч человек подключились и стали нашими клиентами. Интерес к  предложению очевиден. Мы все наблюдаем, что сегодня доход пенсионеров значительно ниже зарплат в трудовой период. А исследования показывают, что в 50-70 лет люди по-прежнему хотят жить активно: путешествовать, получать качественные медицинские услуги, заниматься любимым хобби, ведь свободного времени вполне достаточно. А для всего этого нужен более высокий доход, чем страховая пенсия. Поэтому индивидуальный пенсионный план сегодня очень актуален для тех, кто берет ответственность за свое будущее на себя и не надеется на государство», - поясняет Александр Прокопенков, Директор Департамента розничных продаж НПФ Сбербанка. 

Подключиться к комплексной программе можно в любой точке России, ближайшее отделение Сбербанка можно выбрать на сайте НПФ Сбербанка. С собой необходимо иметь только паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования). А отслеживать, как формируется ваша будущая негосударственная пенсия, удобно в личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка.

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дата: 31.01.17 | 13:11
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