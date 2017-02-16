Архангельск: Экономика

Группа российских и европейских ученых провела исследование, которое показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.
По информации "
Интерфакса", ученые, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником черного углерода (благодаря ему белый снег и лед не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счет переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.
Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров - до 12%, от тепловых электростанций - до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь.
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