Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Ученые видят причину арктического потепления в транспортном загрязнении Ранее считалось, что основной причиной глобального потепления в Арктике являются сжигание попутного газа, тепловые электростанции и лесные пожары.



По информации "



Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров - до 12%, от тепловых электростанций - до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь. Группа российских и европейских ученых провела исследование, которое показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.По информации " Интерфакса", ученые, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником черного углерода (благодаря ему белый снег и лед не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счет переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров - до 12%, от тепловых электростанций - до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь. версия для печати просмотров: 41

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