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Архангельск: Экономика

     

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Ученые видят причину арктического потепления в транспортном загрязнении

Ранее считалось, что основной причиной глобального потепления в Арктике являются сжигание попутного газа, тепловые электростанции и лесные пожары.
Группа российских и европейских ученых провела исследование, которое показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

По информации "Интерфакса", ученые, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником черного углерода (благодаря ему белый снег и лед не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счет переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.

Ученые предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% черного углерода, от лесных пожаров - до 12%, от тепловых электростанций - до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь.
 
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просмотров: 41
дата: 16.02.17 | 14:42
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (2)
Всё дело в обжорстве и повышенном метеоризме...
16.02.17
15:00
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Vadimych (1)
Другие учёные назвали глобальное потепление глобальной афёрой с целью выкачивания бабла. Киотский протокол даже смастырили. Который США -один из лидеров по загрязнению атмосферы, не подписали. Почему бы это? ЗЫ. Теперь вот предрекают начало нового "ледникового периода". А то Европа уже начала забывать, что такое морозы и снег. Зы. ЗЫ. А некоторые тут жалуются, что курильщики атмосферу им загрязнили, так что они даже дышать не могут. От испытываемой ими неприязни. :)
16.02.17
14:53
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