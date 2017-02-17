Архангельск: Экономика

Удивительный человек этот вельчанин Сергей Пятовский. Успешно реализовав два проекта, он взялся за следующий и намерен их «закольцевать» - ведь все они вытекают один из другого, а рождаются в глубине души опытного стартапера.

Напомним, в 2015 году Сергей создал в этом небольшом городе на юге Архангельской области культурно-развлекательный центр «Динозаврия». В начинании его поддержал российский Фонд «Наше будущее».



Затем, в начале 2016 года он включился в международный проект Федора Овчинникова и создал в Вельске пиццерию самообслуживания «Додо Пицца». Никто кроме него самого не ожидал потрясающего эффекта от реализации – проект оказался настолько успешным, открытым и прозрачным, что Сергея попросили поделиться опытом далеко за пределами региона – в России порядка 800 малых городов и такие точки общественного питания однозначно востребованы.



Сегодня он сообщил нам, что занимается созданием в Вельске хостела на 13 номеров и 80 мест. «Процесс начался, все - в динамике, в стадии решения вопросы водоснабжения и ряд других - говорит автор очередного проекта. – Объект будет востребован, несмотря на наличие в нашем городе уже действующих гостиниц».



В ближайшую субботу, 18 февраля успешный бизнесмен будет делиться опытом на «Проектном заводе» в Архангельске.

