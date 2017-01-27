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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

В 12 раз вырос объем лизинговых сделок в Северном банке в 2016 году

В Северном банке ПАО Сбербанк подведены итоги работы в направлении лизинга транспорта и спецтехники.
Всего в прошедшем году банк, выступая представителем лизинговой компании АО «Сбербанк Лизинг»*, реализовал 46 сделок на сумму более 131 млн. рублей. Это более чем в 12 раз больше результатов работы за 2015 год.

Больше всего лизинговых сделок – 18 договоров – заключено в Ярославском отделении (на 54,7 млн. рублей). В Ивановской области сотрудники банка оформили 9 договоров лизинга на общую сумму 26,5 млн. рублей, в Костромской – 8 договоров на 21,3 млн. рублей. В Вологодской области клиенты заключили с банком 4 сделки на 18,7 млн. рублей, в Архангельской – 6 сделок на 9,9 млн. рублей.

В прошедшем году лизинг в Северном банке постоянно набирал обороты. Увеличилось не только количество заключенных договоров, но и средняя сумма сделки. Если в 2015 году она составила 1,8 млн., то в 2016 году выросла на 37% и достигла 2,85 млн. рублей. Среди достижений Северного банка можно отметить рост сделок на 177% в 4 квартале, а также самую крупную сделку среди лизинга легковых транспортных средств по всей России за прошедший год. Один из клиентов банка оформил лизинг легкового автомобиля стоимостью 10,2 млн. рублей.

В настоящее время АО «Сбербанк Лизинг» предлагает следующие виды лизинга: автотранспорта на приобретение легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта, грузового автотранспорта отечественного и импортного производства, а также лизинг сельскохозяйственной, строительной, дорожной и другой спецтехники.

Все лизинговые программы разработаны с учетом потребностей представителей среднего и малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Для удобства заемщиков максимально сокращен перечень документов, необходимых для оформления заявки на лизинг и упрощена процедура оценки финансового состояния. Более подробная информация о лизинговых продуктах размещена на сайте компании sberleasing.ru.
 
*Программа осуществляется партнером банка – АО «Сбербанк Лизинг»
(телефон 8-800-555-555-6). Банк выступает представителем указанной лизинговой компании.

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просмотров: 52
дата: 27.01.17 | 15:05
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