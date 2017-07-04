Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.07.17
1095
02.07.17
871
03.07.17
740
03.07.17
669
03.07.17
663
03.07.17
601
03.07.17
575
реклама
реклама
Новости компаний
03.07.17
127
03.07.17
119
03.07.17
91
04.07.17
81
03.07.17
81
04.07.17
77
03.07.17
76
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

В Архангельске начали строить экспоцентр к арктическому форуму 2019 года

вчера 17:23
841 2
Накануне в округе Варавино-Вактория на улице Папанина прошла закладка крупного выставочного центра «Норд-экспо». Современный выставочный комплекс призван стать местом для проведения выставок, семинаров и конференций.
 
 
 >
Фото: arhcity.ru
Фото: dvinaland.ru
Новости по теме
Архангельский экспоцентр планируется сдать в эксплуатацию к 2018 году
Новый экспоцентр призван решить проблему с нехваткой выставочных площадей в Архангельске. К примеру, Маргаритинская ярмарка. Сейчас её проводят в месте не предназначенном для организации торговых рядов - Дворце спорта.

Как только выставочный комплекс «Норд-Экспо» будет построен, Маргаритинка переедет на новое место жительства. Здесь же через два года пройдет и очередной Международный Арктический форум.

Администрация города и Правительство области поддержали проект, он приобрел статус приоритетного: инвестору выделен земельный участок, оперативно предоставлена вся необходимая документация. Проект реализует ООО «Норд Экспо», входящее в состав группы компаний «Аксель».

Объект возводится на пересечении Окружной автодороги и дороги, ведущей с автомобильного моста от трассы М8. Его общая площадь превысит 2,6 тысячи квадратных метров. Планируемый объём инвестиций – 340 млн рублей. Сдать экспоцентр строители обещают уже в следующем году. 
841 2
1 3
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
naprimer
05.07.17
01:43
Если честно, то это печально, что всё менее интересно заезжать на малую Родину. Всё у них Арктика в фантазиях. Ау, господа-заседатели, для Арктики же строят дико модные и самые мощные в мире ледоколы Черномырдин, Санников, Вилькицкий, а ещё аццкие атомоходы. Что же достанется Архангельску? Исключительно шабаши для пиара щедрых устроителей, построить школу или мед. пункт в глубинке- это нет денег, но на что-то же есть, получается
 
+ 0 -
Vadimych
04.07.17
18:42
Ура! ) Хоть что то делается )
 
+ 0 -
Главные новости | Лента новостей Все новости
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080