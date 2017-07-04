В Архангельске начали строить экспоцентр к арктическому форуму 2019 года
вчера 17:23
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Накануне в округе Варавино-Вактория на улице Папанина прошла закладка крупного выставочного центра «Норд-экспо». Современный выставочный комплекс призван стать местом для проведения выставок, семинаров и конференций.
Новый экспоцентр призван решить проблему с нехваткой выставочных площадей в Архангельске. К примеру, Маргаритинская ярмарка. Сейчас её проводят в месте не предназначенном для организации торговых рядов - Дворце спорта.
Как только выставочный комплекс «Норд-Экспо» будет построен, Маргаритинка переедет на новое место жительства. Здесь же через два года пройдет и очередной Международный Арктический форум
.
Администрация города и Правительство области поддержали проект, он приобрел статус приоритетного: инвестору выделен земельный участок, оперативно предоставлена вся необходимая документация. Проект реализует ООО «Норд Экспо», входящее в состав группы компаний «Аксель».
Объект возводится на пересечении Окружной автодороги и дороги, ведущей с автомобильного моста от трассы М8. Его общая площадь превысит 2,6 тысячи квадратных метров. Планируемый объём инвестиций – 340 млн рублей. Сдать экспоцентр строители обещают
уже в следующем году.
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