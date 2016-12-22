Архангельск: Экономика

Специалисты по выбору недвижимости подводят итоги года. Цены на вторичном рынке в Архангельске плавно снижались на протяжении последних 12 месяцев, небольшой рост наметился осенью, но к декабрю цены снова пошли вниз.

В результате годовое снижение средней стоимости составило 4%. Если в январе квадратный метр стоил около 62 800 рублей, то сегодня за «квадрат» просят 60 500 рублей, - сообщает портал по выбору недвижимости N1.RU.

По итогам 2016 года заметнее всего, на 5%, подешевели однокомнатные квартиры, минимально потеряли в цене «трешки» - только 1% к средней стоимости «квадрата».

Снижение цен произошло по всем районам города. Отметим, что больше, чем на 5% подешевели квадратные метры в округах: Варавино-Фактория, Северный, Исакогорский и Цигломенский.