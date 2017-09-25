В Архангельской области зафиксирован полуторакратный рост налоговых поступлений

Налоговые доходы Поморья за прошедшие 8 месяцев составили 48,2 млрд. рублей, чуть меньше - 42,7 миллиарда - поступило в казну страны от Ненецкого автономного округа. Рост обеспечен отчислениями по НДС и сырьевыми платежами.

С января по август 2017 года от налогоплательщиков Архангельской области и Ненецкого автономного округа в бюджетную систему Российской Федерации поступило 90,9 млрд. рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода 2016 года в 1,3 раза. Налоговые доходы по области составили 48,2 млрд. рублей (с ростом в 1,5 раза), по округу – 42,7 млрд. рублей (с ростом на 13,3%).

Основная часть поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации обеспечена налогом на добычу нефти (35 %), налогом на доходы физических лиц (19,5%), налогом на прибыль организаций (14,8%) и налогом на добавленную стоимость (10 %).

За восемь месяцев 2017 года в федеральный бюджет перечислено 45,1 млрд. рублей. Рост налоговых доходов к аналогичному периоду прошлого года в 1,5 раза, прежде всего, связан с увеличением поступлений по налогу на добавленную стоимость на 12,5 млрд. рублей и налогу на добычу нефти – на 1,2 млрд. рублей.

Увеличение поступлений по НДС обусловлено уплатой налога в значительном размере организациями оборонного комплекса, а по налогу на добычу нефти – изменениями действующего законодательства о налогах и сборах РФ. Указанные налоги явились главными источниками федерального бюджета, сформировав 91,1% поступлений по региону, отметили в региональном управлении налоговой службы.

В областной бюджет Архангельской области поступило налогов и сборов в размере 30,4 млрд. рублей, что на 4,2 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого 2016 года. Налоговые доходы окружного бюджета Ненецкого автономного округа составили 7,6 млрд. рублей (с ростом на 1,4 млрд. рублей).

В бюджеты муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа в январе-августе 2017 года мобилизовано 7,6 млрд. руб., что выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 4,2% или на 0,3 млрд. рублей. Основным источником формирования доходов местных бюджетов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ), доля которого составляет 80,7% в общей сумме поступлений.