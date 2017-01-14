Архангельск: Экономика

фото, видео с места события В магазине сети «Spar» в Архангельске торговали протухшей курицей Предприятие розничной торговли оштрафовано на 50 тысяч рублей за реализацию просроченной куриной продукции. С жалобой на продавца еще весной прошлого года обратился недовольный архангельский покупатель. Покупка охлажденного полуфабриката с истекшим сроком годности была совершена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном комплексе «Титан-Арена». По обращению покупателя региональным управлением Роспотребнадзора была проведена проверка, которая подтвердила факт нарушений.



Надзорный орган принял решение оштрафовать ООО «ТД Интерторг» на 100 тысяч рублей. Специалисты компании с данным постановлением не согласились и оспорили его в суде. Длительное разбирательство в Арбитраже закончилось снижением суммы штрафа в два раза. Суд принял во внимание тот факт, что данное правонарушение совершено организацией впервые.



Стоит отметить, что согласно законодательству подобного рода нарушения влекут за собой наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей. версия для печати просмотров: 959

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