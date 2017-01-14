наверх
Новости Архангельска
14 января, суббота 19:11
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
13.01.17
Итальянский язык индивидуально и в группах
170
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
118
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
108
13.01.17
Компьютерный кружок для почтенных жителей Архангельска организуют в библиотеке
89
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
81
13.01.17
На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» монтируют вентилируемый фасад
75
13.01.17
«Россети» инвестируют в развитие энергосистемы Архангельской области 3 млрд рублей
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

В магазине сети «Spar» в Архангельске торговали протухшей курицей

Предприятие розничной торговли оштрафовано на 50 тысяч рублей за реализацию просроченной куриной продукции. С жалобой на продавца еще весной прошлого года обратился недовольный архангельский покупатель.

Покупка охлажденного полуфабриката с истекшим сроком годности была совершена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном комплексе «Титан-Арена». По обращению покупателя региональным управлением Роспотребнадзора была проведена проверка, которая подтвердила факт нарушений.

Надзорный орган принял решение оштрафовать ООО «ТД Интерторг» на 100 тысяч рублей. Специалисты компании с данным постановлением не согласились и оспорили его в суде. Длительное разбирательство в Арбитраже закончилось снижением суммы штрафа в два раза. Суд принял во внимание тот факт, что данное правонарушение совершено организацией впервые.

Стоит отметить, что согласно законодательству подобного рода нарушения влекут за собой наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей.

  
версия для печати
  
просмотров: 959
дата: 14.01.17 | 15:11
комментариев: 1
2 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Василий И. (1)
Да, Год Петуха у ТД не задался с самого начала!
14.01.17
18:08
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080