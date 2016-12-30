Архангельск: Экономика

фото, видео с места события В новый год – с долгами? У добросовестных потребителей электрической энергии есть старая добрая традиция: избавляться от случайно возникшего долга за электроэнергию до наступления очередного нового года.



В канун наступления нового 2017 года специалисты Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт» составили своеобразный



Все приведенные в рэнкинге организации имеют просроченную задолженность (свыше 90 дней), не предпринимают никаких действий к её снижению и, более того, торпедируют все конструктивные предложения Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт».









Но есть, увы, и другая категория потребителей: долги под новый год они не гасят, а наоборот – преумножают…В канун наступления нового 2017 года специалисты Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт» составили своеобразный рэнкинг организаций Архангельска и окрестностей, взглянув на который потенциальный инвестор или банкир может сделать обоснованный вывод, с каким партнером стоит иметь дело, а с каким - не стоит.Все приведенные в рэнкинге организации имеют просроченную задолженность (свыше 90 дней), не предпринимают никаких действий к её снижению и, более того, торпедируют все конструктивные предложения Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт». версия для печати просмотров: 334

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