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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

В новый год – с долгами?

У добросовестных потребителей электрической энергии есть старая добрая традиция: избавляться от случайно возникшего долга за электроэнергию до наступления очередного нового года.
Но есть, увы, и другая категория потребителей: долги под новый год они не гасят, а наоборот – преумножают…
 
В канун наступления нового 2017 года специалисты Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт» составили своеобразный рэнкинг организаций Архангельска и окрестностей, взглянув на который потенциальный инвестор или банкир может сделать обоснованный вывод, с каким партнером стоит иметь дело, а с каким - не стоит.

Все приведенные в рэнкинге организации имеют просроченную задолженность (свыше 90 дней), не предпринимают никаких действий к её снижению и, более того, торпедируют все конструктивные предложения Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт».
 



  
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просмотров: 334
дата: 30.12.16 | 10:05
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