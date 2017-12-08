В очереди на отключение: Управляющие компании, ТСЖ и предприятия региона

29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 мая №624 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам введения полного и или частичного ограничения режима потребления электрической энергии…».

Новая редакция «Правил полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии» теперь предусматривает возможность полного ограничения (т.е. отключения) энергопотребления для потребителей, ранее считавшихся неотключаемыми…

Долги расшатывают систему взаиморасчетов во всех сегментах энергорынка. Сегодня уже очевидно: неконтролируемый рост дебиторской задолженности (в том числе просроченной) перед гарантирующими поставщиками со стороны потребителей розничного рынка электроэнергии (РРЭ) неизбежно ведёт к ухудшению надежности энергоснабжения и неплатежам на рынке оптовом.

Бюджет и ЖКХ

«К сожалению, пока еще не все потребители электроэнергии осознают, что электроэнергия - не общественное благо, а товар, за который необходимо платить, - отмечает Степан Медведев, директор Архангельского межрайонного отделения (МРО) ПАО «Архэнергосбыт». – Руководители предприятий и организаций, которым нельзя ограничивать подачу электроэнергии в силу директивных запретов, также, к сожалению, рассматривают свою «неотключаемость» как право на бесплатное потребление электрической энергии в течение неограниченного времени».

В первую очередь растут неплатежи коммунального комплекса - управляющих компаний (УК) и организаций ЖКХ. Вторая после «неотключаемости» причина неплатежей этой группы потребителей - человеческий фактор: недобросовестность менеджмента и беспринципность глав муниципальных образований.

Бюджетные потребители не оплачивают потребленную электроэнергию в полном объеме тоже в двух случаях: либо бюджетные обязательства не исполняются, либо у руководителя есть иные приоритеты, нежели оплата электроэнергии. Школу-то в разгар семестра не отключить! То же касается детских садов, учреждений здравоохранения, соцкультбыта и прочих заведений, которые относятся к социально значимой категории.

Суммарная задолженность предприятий коммунального хозяйства, находящихся в договорных отношениях с АМРО*, к исходу ноября** составляла 424 592,89 тыс. рублей.

Из этой суммы треть миллиарда (378 700,82 тыс. рублей) – задолженность МУП «Водоканал» по двум договорам, в разное время подписанных с гарантирующим поставщиком электроэнергии. В течение ноября муниципальное предприятие вернуло в оборот энергорынка лишь 30 810,18 тыс. руб. Возможно, когда-нибудь вернуться в оборот 2,052 миллиона рублей – задолженность ООО «ПК «Энергия Севера», пока еще сохраняющего жизнеспособность. 43,839 миллиона рублей «мертвой задолженности» сегодня числятся за предприятиями, которые давно уже лишились сырья, производственной базы, рынков сбыта и существуют только в правовом пространстве. Многие из этих фирм надолго, если не на всегда, запомнились жителям Солмбалы и Сульфата, Холмогорского, Пинежского и Приморского районов: ООО «Ремэнерго 2» (находится в стадии конкурсного производства), ООО «Роса», ООО «ПСК «Энерголайнс», ООО «Аква Норд», ООО «Луковецкое», ООО «Светлое», ООО «Приморская управляющая компания», ООО «ВодоРесурс», ООО «Холмогоры». Работники Архангельского МРО эти фирмы тоже забудут не скоро…

Управляющие компании

УК – частные фирмы, управляющие многоквартирными домами – вывели из делового оборота единой энергосистемы региона 229 959,65 тыс. рублей. Этой четверти миллиарда с лихвой бы хватило на полную модернизацию электрических сетей в Лисистровком, Приморском, Заостровском и Боброво-Лявленском муниципальных образованиях. Судя по всему, начнется там модернизация не скоро. По мнению Виталия Мысова, начальника отдела технического аудита АМРО, реальным сегодня представляется взыскание 8,387 миллиона рублей ООО «Архангельская жилищно-сервисная компания». Несмотря на отвратительную финансовую дисциплину, это частное общество ведет хоть какую-то финансово-хозяйственную деятельность. 39 других УК-должников фактически безнадежны. Остаётся только дождаться, когда они исчезнут из ЕГРЮЛ и унесут с собой в небытие от полутора до десяти миллионов рублей непогашенной задолженности:





ТСЖ, ЖСК и КИЗ’ы

Несколько повыше, чем у полностью частных УК, платежная дисциплина у ТСЖ, ЖСК и КИЗ’ов. Тем не менее и эта категория организаций, эксплуатирующих многоквартирные жилые дома, прокредитовалась у энергосистемы на 2,561 млн. рублей. Сегодня во главу угла в Архангельском МРО поставлена работа по взысканию 738,85 тыс. рублей с ТСЖ «Каскад», продемонстрировавшим с августа по октябрь двухкратный прирост задолженности. В середине лета товарищество прекратило расчеты за электроэнергию. Те самые 375,84 тыс. рублей задолженности, с которыми ТСЖ вошли в август, сегодня уже считаются просроченной (задолженностью) и портят экономические показатели не только гарантирующему поставщику, но и всей области. Стоит напомнить, что ситуация с расчетами на розничном энергорынке сегодня находится под контролем Министерства энергетики и уполномоченных лиц Правительства РФ. Благодаря таким товариществам, как «Каскад», Архангельская область вместо снижения просроченной дебиторки демонстрирует её прирост.

Задолженность в четверть миллиона рублей для современных товариществ – дело обыденное:





Промышленность, торговля и прочие…

Совокупная задолженность хозяйствующих субъектов составляет 647 687,04 тыс. рублей. Лидер среди промышленных должников-миллионеров – ОАО «Соломбальский ЦБК», задолжавшее за электроэнергию по двум договорам 449 702,46 тыс. рублей. Погашение этой задолженности (при продаже, например, заводских корпусов новому собственнику) может стать революционным прорывом сквозь глухой завал просросченной задолженности, фактически остановившей развитие энергрорынка. Также определенные надежды в Архангельском МРО связывают с претензионно-исковой работой в отношении ООО «ТЭПАК».

«Задолженность этой частной фирмы по сравнению с началом августа выросла в три раза, - отмечает В.Мысов, - превысив к началу декабря рубеж в 6,2 миллиона рублей. Основным видом деятельности этого предприятия является производство, передача и распределение теплоносителя. Также Тэпак работает еще по шести направлениям, каждое из которых приносит предприятию стабильную выручку».

Столь же трудно поверить, что могут иметь задолженность за электроэнергию предприятия и предприниматели, ведущие деятельность в лесном кластере, в нефтехимической промышленности, в строительстве и розничной торговле. Увы, должники сбытовой компании представлены фактически во всех отраслях экономики:







Как отмечалось выше, 29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 мая №624 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам введения полного и или частичного ограничения режима потребления электрической энергии…». Потребителям, ранее считавшимся неотключаемыми, правительственный документ предоставляет полгода либо на погашение задолженности, либо на подготовку к полному отключению от электрической сети. Иными словами, отключить к весне на территории Архангельска можно будет уже любое предприятие или организацию. Работники Архангельского МРО намерены этим правом пользоваться максимально широко. Списки на отключение уже составляются.