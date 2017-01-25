Архангельск: Экономика

фото, видео с места события В программе Коларктик 2014-2020 в тренде проекты об Арктике и изменении климата В Корпорации развития Архангельской области состоялись индивидуальные консультации потенциальных заявителей на участие в Программе приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. По мнению координатора филиала программы Коларктик по Мурманской, Архангельской областям и НАО Юлии Коршуновой, у Поморья очень хороший потенциал для получения финансирования проектов. Только на индивидуальные консультации записались представители 20 проектных идей.



Что касается трендов, то они заданы четырьмя тематическими целями Программы Коларктик: это проекты, связанные с развитием МСП, окружающей среды и Арктики, изменением климата, а еще касающиеся транспортной логистики и инфраструктурного обустройства приграничных пропускных пунктов.



«Все проектные идеи интересны, но насколько они смогут претендовать на финансирование, покажет время и решение региональной экспертной группы, которая соберется по окончанию заявочного раунда, - говорит координатор приграничного сотрудничества Управляющего органа Программы Коларктик Рената Мусифуллина. - В настоящем, втором, программном периоде в отличие от первого в 2007 - 2014 годах разница ощутима. Выросла экспертность, то есть повысилась квалификация проектной деятельности. Разумеется, есть отличие и в тематике проектных идей, поскольку изменились тематические цели. Стоит отметить, что в предыдущем периоде участвовал 51 проект и все они успешно реализованы».



Координатор Программы Коларктик в Луллео (Швеция) Кайри Поосюке тоже поделилась мнением о работе в Архангельской области.



- Аудитория хорошо подготовлена, поскольку Архангельская область участвует в этой программе уже во второй раз: участники показали и знания о программе, и знание ее требований. Но вместе с этим проектными командами, авторами идей ощущается сложность в поиске партнеров не столько, может быть, интересных, сколько надежных и правильных. И это несмотря на то, что с первой программы уже сложилась, имеется определенная база данных по партнерам.



Напомним, Корпорация развития Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова весной 2016 года выступили с инициативой организации системной работы по подготовке заявок от Архангельской области для участия в международных программах, в частности, в Программе приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. Партнерами выступают Правительство Архангельской области, Северный государственный медицинский университет, Норвежский Баренцев секретариат.



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