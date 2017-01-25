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Архангельск: Экономика

     

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В программе Коларктик 2014-2020 в тренде проекты об Арктике и изменении климата

В Корпорации развития Архангельской области состоялись индивидуальные консультации потенциальных заявителей на участие в Программе приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020.
По мнению координатора филиала программы Коларктик по Мурманской, Архангельской областям и НАО Юлии Коршуновой, у Поморья очень хороший потенциал для получения финансирования проектов. Только на индивидуальные консультации записались представители 20 проектных идей. 
 
Что касается трендов, то они заданы четырьмя тематическими целями Программы Коларктик: это проекты, связанные с развитием МСП, окружающей среды и Арктики, изменением климата, а еще касающиеся транспортной логистики и инфраструктурного обустройства приграничных пропускных пунктов.  
 
«Все проектные идеи интересны, но насколько они смогут претендовать на финансирование, покажет время и решение региональной экспертной группы, которая соберется по окончанию заявочного раунда, - говорит координатор приграничного сотрудничества Управляющего органа Программы Коларктик Рената Мусифуллина. - В настоящем, втором, программном периоде в отличие от первого в 2007 - 2014 годах разница ощутима. Выросла экспертность, то есть повысилась квалификация проектной деятельности. Разумеется, есть отличие и в тематике проектных идей, поскольку изменились тематические цели. Стоит отметить, что в предыдущем периоде участвовал 51 проект и все они успешно реализованы». 

Координатор Программы Коларктик в Луллео (Швеция) Кайри Поосюке тоже поделилась мнением о работе в Архангельской области.
 
- Аудитория хорошо подготовлена, поскольку Архангельская область участвует в этой программе уже во второй раз: участники показали и знания о программе, и знание ее требований. Но вместе с этим проектными командами, авторами идей ощущается сложность в поиске партнеров не столько, может быть, интересных, сколько надежных и правильных. И это несмотря на то, что с первой программы уже сложилась, имеется определенная база данных по партнерам.
 
Напомним, Корпорация развития Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова весной 2016 года выступили с инициативой организации системной работы по подготовке заявок от Архангельской области для участия в международных программах, в частности, в Программе приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. Партнерами выступают Правительство Архангельской области, Северный государственный медицинский университет, Норвежский Баренцев секретариат.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: korpo
просмотров: 48
дата: 25.01.17 | 11:48
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