В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи

Сложность в том, что часть земельного участка и предполагаемый объект попали в особо охраняемую зону, где к тому же обнаружены древние артефакты. Все это в комплексе затормозило процесс строительства.

Разговор о возведении нового здания речного вокзала идет в Архангельске давно. На предполагаемом месте уже был вырыт котлован. Но стройка остановилась из-за длительных согласований.



Дело в том, что часть земельного участка и предполагаемый к строительству объект расположены в подзоне объекта культурного наследия "Бани Макарова", а это значит, что здесь предусмотрен особый режим использования земель.



Кроме того, археологи провели раскопки на месте будущего вокзала и нашли в культурном слое древние артефакты, что также затормозило процесс строительства. Между тем, сотни пассажиров ежедневно ждут рейсов под открытым небом.



Со своими проблемами представители Архречпорта обратились к депутатам областного Собрания. Этой теме было посвящено совещание, в котором приняли участие главы профильных комитетов регионального парламента.

В ходе дискуссии был представлен проект вокзала, предусматривающий три этажа, просторный зал ожидания, туалеты и буфет. Комфортно должно стать не только пассажирам, но и сотрудникам, а также экипажам судов. Предусмотрены и удобные посадочные площадки, и подъезды для автомобилей.

Депутаты, представители речпорта и инвестор вместе обсудили те трудности, с которыми пришлось столкнуться при строительстве сооружения. Помощь с учетом важности объекта была гарантирована - в Архангельске речное сообщение действует на пяти линиях, в течение навигации суда перевозят около 800 тысяч человек, и уже давно назрела необходимость создать для людей комфортный и безопасный вокзал.



Если в ближайшее время депутатам и застройщику удастся совместно преодолеть проблемы административного характера, то новый речной вокзал может появится в Архангельске уже в следующем году.