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Экономика | Главные новости

Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе

сегодня 14:18
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В правила, регламентирующие сферу наружной рекламы на территории столицы Поморья, внесены изменения, которые позволят значительно увеличить поступления в муниципальный бюджет.
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На фото: строительное ограждение у кинотеатра «Мир», долгое время использовавшееся для размещения коммерческой и социальной рекламы
Согласно принятым городскими депутатами на сессии поправкам право на установку «наружки» можно будет получить в Архангельске не по результатам конкурсных процедур, а в случае победы на аукционе. 

Во главу угла была поставлена экономическая целесообразность нововведений. По оценке властей, такая форма проведения торгов позволит значительно увеличить поступления в городской бюджет. Предложения муниципалитета нашли отклик у парламентариев. По инициативе депутата Владимира Карпова изменения правил в части формы торгов были оперативно обсуждены в профильных комитетах и включены в повестку дня.

Вопрос рассматривался 20 сентября на первой после летних каникул сессии Архангельской городской Думы: депутаты одобрили предложения администрации. 

Проведение аукциона, по словам представителей власти, позволит многократно увеличить цену, которую заплатит в итоге победитель за возможность размещать рекламу на улицах города. Эти деньги поступят в казну города и пойдут в том числе на решение социальных задач.

Выиграют все - уверены депутаты и чиновники. Город получит максимальные суммы, население разумный баланс рекламы в городской среде, а бизнес - гарантированный 10-летний период работы на рынке.
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Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе
Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе
В правила, регламентирующие сферу наружной рекламы на территории столицы Поморья, внесены изменения, которые позволят значительно увеличить поступления в муниципальный бюджет.
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