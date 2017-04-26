Архангельск: Экономика

Предложение муниципалитета о внесении дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества с целью продажи МУПа поддержано депутатами в ходе заседания 37-й сессии городской Думы.
В частности, МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» было предложено внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год.
По словам директора департамента муниципального имущества Михаила Иконникова, за последний год предприятию удалось значительно улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности, что благоприятствует проведению его приватизации.
- Тенденция к приватизации муниципальных предприятий наблюдается по всей территории РФ и полностью отвечает государственной политике, направленной на развитие конкурентных отношений и снижения участия государства в экономике, - отметил Михаил Иконников.
Дальнейшее развитие предприятия невозможно без значительных инвестиций, уверены чиновники.