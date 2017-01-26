наверх
Новости Архангельска
26 января, четверг 10:48
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
24.01.17
Пенсионный фонд России о страховых взносах и отчетности в 2017 году
173
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
138
24.01.17
Кадастровая палата отвечает на актуальные вопросы северян о стоимости недвижимости
108
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
95
25.01.17
Арест дебиторской задолженности вынудил предприятие оплатить долги в бюджет
93
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
93
23.01.17
Детей из нуждающихся семей приглашают бесплатно изучать английский язык
87
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Внешэкономбанк прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах

Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.

Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годах. Такие прогнозы содержатся в базовом макроэкономическом сценарии, который заложен в новую стратегию Внешэкономбанка до 2021 года.

Эксперты банка полагают, что до 2021 года цены на нефть стабилизируются в коридоре $50–$60 за баррель. Этот фактор будет способствовать укреплению курса рубля. И в таких условиях российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год.

Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.

В то же время сценарий новой стратегии предусматривает государственную поддержку банка из бюджета в виде субсидии в размере 150 млрд рублей в год. На три ближайших года эта сумма уже заложена в бюджет. ВЭБ полагает, что уровень господдержки сохранится и на последующие годы, - сообщают "Известия"

  
версия для печати
  
просмотров: 61
дата: 26.01.17 | 10:17
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080