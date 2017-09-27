Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
26.09.17
1230
25.09.17
1133
25.09.17
821
26.09.17
773
26.09.17
720
26.09.17
708
26.09.17
676
реклама
реклама
Новости компаний
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Вопреки дождливому лету аграрии Поморья сумели заготовить корма

сегодня 15:42
59 0
В министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подвели предварительные итоги кормозаготовительной кампании этого года.
 >

По оперативным данным на 27 сентября, в регионе заготовлено 27 тысяч тонн сена (79 процентов от плана), 200 тонн силоса (92 процента), 55 тонн сенажа (112 процентов).

Обеспеченность кормами собственного производства на одну условную голову составила 21 центнер (91 процент от плана).

На сегодняшний день кормозаготовительная кампания идёт к завершению, – отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. – Кормов должно хватить на всю зиму.

Тем не менее, ситуация остаётся на особом контроле правительства региона: межведомственный оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме, ежедневно проводя мониторинг заготовки.

Напомним, что в этом году неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период привели к опасному агрометеорологическому явлению – переувлажнению почвы. Пострадали 2170 гектаров земли в 21 хозяйстве.

В августе на территориях Красноборского, Вилегодского, Котласского, Устьянского и Вельского районов был введён режим ЧС, который продолжает действовать.

Благодаря реализации плана мероприятий, утверждённого губернатором Игорем Орловым 15 августа этого года, удалось минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий.

В частности, были предприняты следующие меры:

  • организована доставка горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники непосредственно к участкам проведения заготовки кормов;

  • при благоприятных погодных условиях заготовка кормов велась круглосуточно;

  • организовано дежурство тракторов для буксировки уборочной техники и автомобильного транспорта в районах проведения сельскохозяйственных работ;

  •  организована круглосуточная работа мобильных ремонтных бригад.

В результате проведённых мероприятий ситуация по обеспеченности кормами в целом изменилась в лучшую сторону. Но, безусловно, у ряда хозяйств остаются проблемы.

Поэтому минпромторг региона продолжает проводить работу, направленную на то, чтобы эти хозяйства смогли приобрести недостающие объёмы в других районах области, не подвергшихся переувлажнению почвы.

По прогнозам министерства, объёмы производства молока, продуктивность коров, а также поголовье дойного стада в коллективном секторе Архангельской области останутся на уровне прошлого года.

Автор: dvinalander
59 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Здание пиццерии горело минувшей ночью в Архангельске
Экономика | Новости раздела
 
Вопреки дождливому лету аграрии Поморья сумели заготовить корма
Вопреки дождливому лету аграрии Поморья сумели заготовить корма
В министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подвели предварительные итоги кормозаготовительной кампании этого года.
сегодня 15:42
60
 
На улучшение экологической обстановки в Поморье направят 15 млрд рублей
На улучшение экологической обстановки в Поморье направят 15 млрд рублей
Состояние муниципальных очистных сооружений требует внимания. Для комплексного решения проблемы министерством ТЭК и ЖКХ региона разработана концепция водоснабжения и водоотведения в Архангельской области до 2030 года.
вчера 17:10
364
 
Эстонцы презентовали в Архангельске возможности внешнеэкономического сотрудничества
Эстонцы презентовали в Архангельске возможности внешнеэкономического сотрудничества
В областном центре состоялся семинар-презентация экспортных возможностей Эстонии «Персональное «Окно в Европу».
вчера 14:46
409 5
SG29: Персональное окно в Европу , - они совсем оборзели, /ОКНО в Европу/ Пётр Первый прорубил...
 
Энергетики расскажут предпринимателям Архангельска как подключиться к электросетям
Энергетики расскажут предпринимателям Архангельска как подключиться к электросетям
29 сентября в Архангельске состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция, в ходе которой специалисты расскажут о доступности электросетевой инфраструктуры в регионе.
вчера 10:22
314
 
Архангельский ЦБК вошел в топ 200 крупнейших экспортеров России
Архангельский ЦБК вошел в топ 200 крупнейших экспортеров России
В ранжированном списке, подготовленным журналом «Эксперт», АЦБК занял 112 место. По итогам 2016 года география экспортных поставок АЦБК – 46 стран мира.
вчера 09:49
219
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080