Вопреки дождливому лету аграрии Поморья сумели заготовить корма

В министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подвели предварительные итоги кормозаготовительной кампании этого года.

По оперативным данным на 27 сентября, в регионе заготовлено 27 тысяч тонн сена (79 процентов от плана), 200 тонн силоса (92 процента), 55 тонн сенажа (112 процентов).

Обеспеченность кормами собственного производства на одну условную голову составила 21 центнер (91 процент от плана).

– На сегодняшний день кормозаготовительная кампания идёт к завершению, – отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. – Кормов должно хватить на всю зиму.

Тем не менее, ситуация остаётся на особом контроле правительства региона: межведомственный оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме, ежедневно проводя мониторинг заготовки.

Напомним, что в этом году неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период привели к опасному агрометеорологическому явлению – переувлажнению почвы. Пострадали 2170 гектаров земли в 21 хозяйстве.

В августе на территориях Красноборского, Вилегодского, Котласского, Устьянского и Вельского районов был введён режим ЧС, который продолжает действовать.

Благодаря реализации плана мероприятий, утверждённого губернатором Игорем Орловым 15 августа этого года, удалось минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий.

В частности, были предприняты следующие меры:

организована доставка горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники непосредственно к участкам проведения заготовки кормов;

при благоприятных погодных условиях заготовка кормов велась круглосуточно;

организовано дежурство тракторов для буксировки уборочной техники и автомобильного транспорта в районах проведения сельскохозяйственных работ;

организована круглосуточная работа мобильных ремонтных бригад.

В результате проведённых мероприятий ситуация по обеспеченности кормами в целом изменилась в лучшую сторону. Но, безусловно, у ряда хозяйств остаются проблемы.

Поэтому минпромторг региона продолжает проводить работу, направленную на то, чтобы эти хозяйства смогли приобрести недостающие объёмы в других районах области, не подвергшихся переувлажнению почвы.

По прогнозам министерства, объёмы производства молока, продуктивность коров, а также поголовье дойного стада в коллективном секторе Архангельской области останутся на уровне прошлого года.