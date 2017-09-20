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Экономика | Главные новости

За 8 месяцев леспромхозы ГК «Титан» заготовили почти 1,5 млн кубометров древесины

сегодня 19:34
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В период с января по август текущего года леспромхозы холдинга заготовили 1 467,3 тыс. кубических метров сырья, что на 155,2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В августе 2017 года заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - группы компаний «Титан» составила 154,4 тыс. кубометров. Вывозка - 145,5 тыс. м³.

В январе – августе 2017 года объемы вывозки возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,1 тыс. м³ и достигли показателей в 1 446,2 тыс. кубических метров сырья.

Справка:

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 году. В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе России - ЗАО "Лесозавод ф25". Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области. Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей. Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб. 

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