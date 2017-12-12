Жители Поморья не заплатили в бюджет 365 млн рублей в виде налогов

1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Из планируемых 1,4 млрд рублей в бюджет поступило немногим более одного миллиарда рублей.

В установленный срок северяне не перечислили в казну порядка 365 млн рублей налогов, в том числе 225 млн рублей транспортного налога, почти 84 млн рублей налога на имущество физических лиц и 56,5 млн рублей земельного налога.

Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налогов признается задолженностью, а за каждый день просрочки платежа на нее начисляются пени. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Региональное налоговое управление предлагает гражданам обращаться за дубликатами налоговых уведомлений и квитанций в налоговые инспекции.