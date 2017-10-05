«Гринпис» призывает к бойкоту продукции из архангельской древесины

У комбината возникли сложности с экспортом по причине того, что «Гринпис» начал убеждать покупателей отказываться от закупок архангельской бумаги и картона на том основании, что в районах Архангельской области, где предприятие ведет заготовку сырья, не создан природный заказник, а это, по мнению экологической организации, наносит вред природе.



«Гринпис» также вступил в переписку с федеральными органами власти с просьбой не поддерживать инвестиционные проекты на территории Архангельской области, в то время как на сегодняшний день Поморье находится на первом месте в России по объему инвестиций в сферу ЛПК, общая сумма которых превышает 50 млрд. рублей.

Региональные власти и руководство акционерного общества пригласили в Архангельск представителей крупнейших европейских компаний, закупающих продукцию АЦБК, чтобы на месте лично познакомиться с условиями заготовки древесины. Гости осмотрели территорию предполагаемого заказника, где расположены делянки, и обсудили ситуацию с представителями Правительства Архангельской области, депутатами областного Собрания и руководством комбината.

Идея создания ландшафтного заказника принадлежит международной общественной организации «Всемирный фонд дикой природы», которая выступила за сохранение нетронутых диких лесов на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов. Для создания заказника власти должны ввести там полный запрет на вырубку леса. В 2013 году проведена государственная экологическая экспертиза и получено положительное заключение для создания Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения.

При создании заказников необходимо учитывать мнение и интересы местного населения. В Виноградовском и Холмогорском районах проходили общественные слушания, и население районов было категорически против создания заказника в любых его границах. Также нет единства мнений и в вопросе целесообразности сохранения лесных массивов. Часть специалистов твердо уверены в необходимости сохранения малонарушенных лесов – другие решительно настаивают на их срочной вырубке и интенсивном лесовосстановлении в связи с тем, что одновозрастной перестойный сухостойный лес наиболее подвержен ветровалу и пожару. Именно такой лес и находится на данной территории.

– Далеко не все в Архангельской области с энтузиазмом отнеслись к этой инициативе, так как вопрос напрямую касается наполняемости казны муниципальных районов, а также затрагивает интересы малого и среднего бизнеса, занятого в лесопромышленном комплексе, – прокомментировал ситуацию председатель комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов. – В адрес областного Собрания поступило обращение депутатов муниципального Собрания Виноградовского района, в котором они выразили обеспокоенность судьбой лесозаготовительных предприятий в Виноградовском, Холмогорском, Верхнетоемском, Пинежском районах. Подобные опасения не раз высказывали и главы муниципальных районов. Что интересно, лесфонд на этих территориях находится в долгосрочной аренде у лесозаготовительных предприятий «Двинской леспромхоз», «Ваеньга Лес Пром», «Лесные специалисты», «УК «Соломбалалес», «Соломбальский ЛДК», «Усть-Покшеньгский ЛПХ», «Северный лес». А кампания по дискредитации деятельности развернулась только вокруг ОАО «Архангельский ЦБК», который реализует картон и бумагу на экспорт.

В июне 2017 года в Бонне прошел «круглый стол», организованный Российским офисом Лесного попечительского совета FSC совместно c FSC International. «Гринпис» выразил тогда согласие на сокращение границ заказника с 500 000 до 350 000 Га. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области считает, что границы не должны превышать 130 000 Га. При изменении границ потребуется провести новую государственную экологическую экспертизу. По словам Александра Дятлова, комитет по природопользованию и лесопромышленному комплексу областного Собрания обратился к Губернатору Архангельской области Игорю Орлову с просьбой о проведении новой госэкспертизы, профильное региональное министерство эту инициативу также поддержало.

– Вполне очевидно, что Гринпис выбрал АЦБК в качестве рычага, используя который можно оказывать давление на региональные власти в вопросе создания природных заказников, – говорит Александр Дятлов. – А если называть вещи своими именами, то это не что иное, как экономическая борьба за рынки сбыта. Уже ведутся разговоры о том, чтобы лишать международных экологических сертификатов не только предприятия, но и всю Архангельскую область. В этой связи можно только приветствовать прямые контакты поставщиков и покупателей продукции АЦБК, которые состоялись в Архангельске. Мы открыто показали, где и какими способами осуществляется заготовка сырья, ответили на все интересующие вопросы. В то же время мы хотим дать понять нашим коллегам за рубежом, что давить на руководство АЦБК в вопросе создания заказника бессмысленно, т.к. решение о создании особо охраняемых природных территорий принимают региональные власти с учетом интересов местного населения. В итоге принято решение в течение 2018 года провести все необходимые регламентные работы и принять окончательное решение о целесообразности создания заказника, его границах.