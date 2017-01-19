Архангельск: Экономика

Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск о расторжении контракта на сооружение плавучего дока за 4,9 миллиарда рублей для центра судоремонта "Звездочка".

Как сообщают РИА Новости, «Звёздочка» должна будет возместить Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" затраты по подготовке проектной документации в сумме 202,8 миллиона, а также судебные издержки в сумме почти 200 тысяч рублей.

"Алмаз" в рамках иска требовал взыскания со "Звездочки" 215,7 миллиона рублей, в том числе 80,5 миллиона задолженности по оплате выполненных работ и 136,2 миллиона компенсации затрат на исполнение контракта. Согласно карточке дела, в январе "Алмаз" снизил исковые требования до 205,6 миллиона рублей.

Напомним, "Алмаз" летом 2014 года стало единственным участником конкурса на конструирование и изготовление плавучего дока для "Красной Кузницы", которая является филиалом "Звездочки". Контракт был заключен. Его стоимость составляла 4,9 миллиарда рублей.