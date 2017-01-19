Архангельск: Экономика

Как сообщают РИА Новости, «Звёздочка» должна будет возместить Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" затраты по подготовке проектной документации в сумме 202,8 миллиона, а также судебные издержки в сумме почти 200 тысяч рублей.
"Алмаз" в рамках иска требовал взыскания со "Звездочки" 215,7 миллиона рублей, в том числе 80,5 миллиона задолженности по оплате выполненных работ и 136,2 миллиона компенсации затрат на исполнение контракта. Согласно карточке дела, в январе "Алмаз" снизил исковые требования до 205,6 миллиона рублей.
Напомним, "Алмаз" летом 2014 года стало единственным участником конкурса на конструирование и изготовление плавучего дока для "Красной Кузницы", которая является филиалом "Звездочки". Контракт был заключен. Его стоимость составляла 4,9 миллиарда рублей.
15:22