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Экономика | Главные новости

«Миллиардная» поправка избавит администрацию Архангельска от претензий прокуратуры

сегодня 14:56
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На ближайшей сессии Гордумы депутаты будут рассматривать поправки в бюджет города, которые внесены администрацией Архангельска. Суть их сводится к тому, чтобы всю городскую казну перенаправить на погашение судебных решений.
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Администрация Архангельска собрала воедино все судебные решения по ремонту дорог, переселению граждан из "аварийки", капремонту жилых домов и другие. На исполнение этого объема претензий требуется порядка 10 миллиардов рублей при бюджете 8,3 миллиарда рублей.

Соответствующие поправки к бюджету внесены на рассмотрение Архангельской городской думы, заседание которой состоится 14 декабря. Смысл этого маневра сводится к тому, чтобы уйти от претензий со стороны прокуратуры и службы судебных приставов.

Принимать эти поправки депутаты, конечно же, не будут. Об этом заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Архангельской городской Думе Александр Фролов, а также другие парламентарии. 

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«Миллиардная» поправка избавит администрацию Архангельска от претензий прокуратуры
На ближайшей сессии Гордумы депутаты будут рассматривать поправки в бюджет города, которые внесены администрацией Архангельска. Суть их сводится к тому, чтобы всю городскую казну перенаправить на погашение судебных решений.
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