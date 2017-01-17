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Архангельск: Экономика

     

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«Норильский никель» намерен вложить в развитие Арктики триллион рублей

Речь идет не только о добыче полезных ископаемых в арктической зоне, но и о вложениях в социально-экономическое развитие регионов. Ряд проектов «Норникель» представит на IV международном архангельском форуме «Арктика - территория диалога».
Сейчас одним из приоритетных направлений является развитие горно-рудной базы, а также масштабная модернизация промышленного производства, находящегося в арктической зоне. Помимо этого, особое внимание намерены уделить улучшению экологической обстановки.
 
Также на форуме будет представлены проекты "Норникеля" по социально-экономическому развитию регионов. Еще один проект развития арктических территорий, который рассмотрят на форуме, - реконструкция аэропорта Норильска - Алыкель. Кроме того, на форуме будет представлен и опыт "Норникеля" по модернизации инфраструктуры Норильска, - передает ТАСС.

Напомним, форум "Арктика - территория диалога" состоится в Архангельске с 29 по 30 марта. Его главной темой станет человеческий капитал. 
  
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просмотров: 422
дата: 17.01.17 | 14:10
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
0vod (2)
"Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь."© "Золотой теленок" И.Ильф Е.Петров Так и Архангельск провожает взглядом пролетающие мимо миллиарды. Как говорится прo@6aли в на свете, остались одни форумы. Бла -бла - бла
17.01.17
16:06
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
PrizraK (1)
Вложат в Арктику, а воротАм - по сусалам?!!
17.01.17
14:18
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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