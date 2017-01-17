Архангельск: Экономика

фото, видео с места события «Норильский никель» намерен вложить в развитие Арктики триллион рублей Речь идет не только о добыче полезных ископаемых в арктической зоне, но и о вложениях в социально-экономическое развитие регионов. Ряд проектов «Норникель» представит на IV международном архангельском форуме «Арктика - территория диалога».



Также на форуме будет представлены проекты "Норникеля" по социально-экономическому развитию регионов. Еще один проект развития арктических территорий, который рассмотрят на форуме, - реконструкция аэропорта Норильска - Алыкель. Кроме того, на форуме будет представлен и опыт "Норникеля" по модернизации инфраструктуры Норильска, - передает ТАСС.



Напомним, форум "Арктика - территория диалога" состоится в Архангельске с 29 по 30 марта. Его

Сейчас одним из приоритетных направлений является развитие горно-рудной базы, а также масштабная модернизация промышленного производства, находящегося в арктической зоне. Помимо этого, особое внимание намерены уделить улучшению экологической обстановки.Также на форуме будет представлены проекты "Норникеля" по социально-экономическому развитию регионов. Еще один проект развития арктических территорий, который рассмотрят на форуме, - реконструкция аэропорта Норильска - Алыкель. Кроме того, на форуме будет представлен и опыт "Норникеля" по модернизации инфраструктуры Норильска, - передает ТАСС.Напомним, форум "Арктика - территория диалога" состоится в Архангельске с 29 по 30 марта. Его главной темой станет человеческий капитал. версия для печати просмотров: 422

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