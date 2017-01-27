Архангельск: Экономика

Всего за один день участники смогут получить консультации у нескольких десятков экспертов в различных отраслях и узнать о существующих в регионе мерах поддержки бизнеса, перспективных проектах и существующих вакансиях в них.

Корпорация развития Архангельской области 18 февраля устроит для начинающих и состоявшихся предпринимателей мероприятие под названием «Проектный завод». Экспресс-курс будет разделён по трём направлениям: экспертиза, возможности и перспективы.

Так, в первом блоке, объединенном под названием «экспертиза», предварительно отобранный пул проектов пройдет экспертную сессию - десятиминутные консультации по различным направлениям. Всего будут отобраны на конкурсной основе 12 проектов, под которые будет сформирован пул экспертов, которые дадут обратную связь и ценные рекомендации.

Во второй части «Проектного завода» федеральные и региональные институты развития представят предпринимателям свои услуги. Кроме того, представители бизнеса, которые уже воспользовались такой поддержкой, расскажут о своих историях успеха.

В третьей части общественности представят результат работы проекта «Перспективные кадры». Напомним, он был запущен в августе Корпорацией развития Архангельской области совместно с региональным министерством экономического развития.



Сейчас несколько десятков активных участников «Перспективных кадров» работают над несколькими самыми различными проектами. Каждый из них получит рекомендации экспертов и заключение от представителей руководства области. Кроме того, у других проектных команд и инвесторов появится прекрасная возможность подобрать себе в штат квалифицированных работников и проверенных партнеров. Посетители мероприятия получат возможность стать участникам проектов «Перспективных кадров», заняв свободные вакантные места в командах.

Регистрация на «Проектный завод» открыта до 16 февраля.