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Архангельск: Экономика

     

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«Ростелеком» продолжает развитие сетей связи на территории Архангельской области

В 2016 году «Ростелеком» активно развивал и модернизировал сети связи на территории Архангельской области.
Основными направлениями работы стало строительство оптических сетей связи и расширение охвата населенных пунктов области скоростными сетями связи передачи данных.

Одним из направлений модернизации сельской телефонной сети была замена аналоговых телефонных станций на цифровые, а также прокладка кабельных линий связи вместо устаревших воздушных линий связи. В результате проведенной работы в течение 2016 года выведено из эксплуатации 634 км воздушных линий связи с их последующим демонтажем и 24 аналоговых станции.

Высокоскоростные оптические сети связи по технологии PON построены в пяти населенных пунктах региона: Сия и Ясный Пинежского района,  Плесецк, Савинский и Конёво. Волоконно-оптические линии в основном проложены к домам малоэтажной застройки и домам частного сектора. Развитие сетей связи позволяет подключить услуги цифровой телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с и «Интерактивное телевидение» трём тысячам семей сельских населенных пунктов.

В городе Онега оптическая сеть связи построена по технологии FTTb общей емкостью 1392 порта с прокладкой 14 км волоконно-оптических линий связи. Для предоставления высокоскоростных тарифных планов проведены работы по расширению канала связи в направлении Архангельск – Онега до 10 Гбит/с.  

Проведен комплекс работ по развитию оптических сетей связи в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, в результате которых увеличен охват территорий этих городов скоростными сетями связи передачи данных. Основное расширение было направлено на дома малоэтажной, в том числе деревянной, застройки.

По итогам проведенной работы возможность доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с и цифровому телевидению на территории Архангельской области имеют более 200 тысяч семей.

«На сегодняшний день на территории Архангельской области вся магистральная сеть связи является цифровой и оптические линии связи проложены ко всем районным центрам региона, - отмечает Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – В прошлом году мы активно начали строить и в 2017 году продолжаем работы развитию скоростных сетей передачи данных в сельских населенных пунктах, тем самым расширяя территорию покрытия новыми технологиями и предоставляя доступ к современным услугам связи, отвечающим самым высоким требованиям к качеству, как населению, так и предприятием Поморья».

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просмотров: 51
дата: 26.01.17 | 11:54
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