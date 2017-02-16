Архангельск: Экономика

Предложение главы региона вернуть производству историческое название «Соломбальский ЛДК» нашло поддержку у инвестора проекта Романа Авдеева.

В настоящее время на предприятии разворачивается производство: пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн в год, лесопильное предприятие, которое будет выпускать до 1,5 млн. кубометров пиломатериалов, логистическая инфраструктура для отгрузки, транспортировки, сортировки сырья и готовой продукции.

Новое производство призвано обеспечить работой 700 жителей города и станет точкой развития Северного и Соломбальского округов.

Первая очередь пеллетного производства будет запущена уже в IV квартале 2017 года.