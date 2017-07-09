Фестиваль «Тайбола» раскинулся на берегу Северной Двины в Холмогорском районе

Главные новости
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости компаний
Арктический форум 2017
Цифра дня
TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
09 июля, воскресенье
14
:
36
Архангельск
+22
o
$
58.58
€
65.32
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
войти
|
выйти
ВК
|
Twitter
|
YouTube
|
Мобильная версия
старая версия сайта
|
добавить новость
|
горячая линия
TV-BOX
|
Фото
|
Арктический форум 2017
|
Интервью
ТОП 7
читаемые
|
обсуждаемые
07.07.17
1846
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
08.07.17
868
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
07.07.17
406
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
07.07.17
366
В Красноборском районе 18-летний юнец изнасиловал пенсионерку
07.07.17
334
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
07.07.17
314
Кресло Татьяны Седуновой в Архоблсобрании занял Дмитрий Мильченко
07.07.17
312
Синоптики обещают архангелогородцам тепло в выходные и на следующей неделе
08.07.17
6
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
07.07.17
4
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
07.07.17
4
Новейший лазер для резки льда испытают на ледоколе «Диксон» в Архангельске
07.07.17
2
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
реклама
реклама
Новости компаний
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Фото
|
Главные новости
Фестиваль «Тайбола» раскинулся на берегу Северной Двины в Холмогорском районе
сегодня 13:50
45
0
<
>
версия для печати
45
0
0
0
Есть о чём рассказать? Пиши:
info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
скрыть
отправить комментарий
Главные новости
|
Лента новостей
Все новости
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
Цех биологической очистки промышленных стоков Соломбальского ЦБК после завершения торгов окажется в ведении администрации областного центра. Это произойдёт до конца 2017 года.
1348
6
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
244
0
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
152
0
Житель Поморья из мести поджёг машину родственника
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
Лента новостей
|
Главные новости
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
Цех биологической очистки промышленных стоков Соломбальского ЦБК после завершения торгов окажется в ведении администрации областного центра. Это произойдёт до конца 2017 года.
вчера 00:16
1348
6
naprimer:
Какие легендарные предприятия разорили эффективные и мудрые руководители города, даже в...
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
Накануне журналисты News29 отправились в пресс-тур по фестивальной «Тайболе», которая в этом году раскинулась на самом берегу Северной Двины в Холмогорском районе.
сегодня 13:43
92
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
Двое жителей Кемского поселка отдыхали на берегу речки Соломбалки. Мужчина пошел купаться, но алкогольное опьянение в сочетании со слишком холодной водой привели к тому, что местный житель утонул.
сегодня 12:52
122
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
Трагедия произошла накануне около полуночи. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением и выехал на левую обочину дороги, где столкнулся со стоящим там «МАЗом».
сегодня 12:40
245
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
Смертельная авария произошла утром 7 июля в Плесецком районе на 178-м километре автодороги «Брин-Наволок – Каргополь». Водитель «Киа» выехал на «встречку», где столкнулся с «семеркой» под управлением пенсионера.
сегодня 12:18
215
Мобильная версия сайта
о проекте
|
пользовательское соглашение
|
реклама на сайте
|
контакты
Мы в соцсетях:
Приложение
для iPhone
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Погода предоставлена
gismeteo.ru
. Информация об
Арктическом форуме 2017
.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080
закрыть
Отправить сообщение администрации
Вы можете написать нам свое замечание, пожелание, претензию, жалобу и вопрос по любой опубликованной информации или работе сайта News29.
Введите сообщение (не более 500 символов)
Осталось символов:
500
Ваше имя:
Ваш e-mail для связи:
Введите код, отображённый на рисунке:
обновить