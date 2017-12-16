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15.12.17
1454
В Архангельске за 7 минут произошло три аварии
14.12.17
1266
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
14.12.17
886
Проезд Сибиряковцев в Архангельске откроется для движения 15 декабря
15.12.17
878
Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
15.12.17
847
Роспотребнадзор запретил на 3 месяца ночные дискотеки в «Летнем саду» Архангельска
15.12.17
632
В северодвинском салоне красоты ребенку занесли ушную инфекцию
15.12.17
603
Сто ударов ножом нанес архангелогородец в пьяном бреду своему приятелю
15.12.17
7
Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев проведет 8 лет за решеткой
15.12.17
3
Сто ударов ножом нанес архангелогородец в пьяном бреду своему приятелю
15.12.17
3
Архангелогородка раскрыла смысл «водорослевого флешмоба» на конференции с Путиным
14.12.17
3
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
15.12.17
3
В Поморье родильные отделения закроются раньше открытия перинатального центра
15.12.17
2
Инспекция по охране объектов культурного наследия Поморья защитит дом Пикуля
14.12.17
2
В Архангельске студенты обучат всех желающих технике скандинавской ходьбы
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Бизнес новости
14.12.17
205
Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «Лови момент с Уралсибом»
14.12.17
132
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
14.12.17
130
Tele2 вновь сделала своих абонентов звездами рекламной кампании
14.12.17
126
Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
14.12.17
125
Все, что нужно для встречи Нового года
14.12.17
105
На жилом комплексе «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
14.12.17
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Фестиваль света в Петровском парке
сегодня 19:55
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Обновленный Ленинградский проспект и его дублер появятся в Архангельске в 2018 году
После сдачи в эксплуатацию проезда Сибиряковцев следующий важнейший городской объект дорожной инфраструктуры, перспективы строительства которого сегодня просматриваются всё более ясно – проспект Ленинградский.
594
0
За пятницу в Архангельской области произошло 45 преступлений
513
0
Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
Архангелогородка раскрыла смысл «водорослевого флешмоба» на конференции с Путиным
Вековой юбилей агентства ЗАГС отметили в Архангельской области
175
0
Россия и Египет возобновили авиасообщение
Самая большая в мире подлодка «Дмитрий Донской» отметит 35-летие
В Архангельске за 7 минут произошло три аварии
Лента новостей
|
Главные новости
Обновленный Ленинградский проспект и его дублер появятся в Архангельске в 2018 году
После сдачи в эксплуатацию проезда Сибиряковцев следующий важнейший городской объект дорожной инфраструктуры, перспективы строительства которого сегодня просматриваются всё более ясно – проспект Ленинградский.
сегодня 15:56
596
Вековой юбилей агентства ЗАГС отметили в Архангельской области
Сто лет назад, в декабре 1917 года, после Октябрьской революции, все регистрации актов гражданского состояния перешли от церкви к государству, а с 18 декабря 1917 года началась история органов ЗАГС России.
сегодня 15:52
175
Правительство выделит 49 млрд рублей на строительство яслей в России
Эта сумма будет направлено в виде субсидий субъектам страны на ввод новых мест в ясельных группах детских садов для детей до трех лет.
сегодня 15:16
141
За пятницу в Архангельской области произошло 45 преступлений
Тридцать были раскрыты полицейскими по горячим следам. Многие преступления связаны с телефонными и интернет-мошенничествами.
сегодня 12:22
513
Самая большая в мире подлодка «Дмитрий Донской» отметит 35-летие
В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоятся мероприятия, посвящённые 35-летию самой большой в мире подводной лодки – тяжёлого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской».
сегодня 11:52
345
1
Vadimych:
Насколько большая, настолько же и бесполезная, как боевая единица ) И древняя....
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