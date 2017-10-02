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Митинг Алексея Навального в Соломбале

сегодня 12:12
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В Архангельске присяжные вынесли вердикт двум убившим таксиста новодвинцам
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Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике
Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике
Магазин «Мебель-Hit», расположенный на Ленинградском проспекте, загорелся минувшим днем. При пожаре обошлось без пострадавших, однако самой торговой точке огонь нанес серьезный урон.
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