Митинг Алексея Навального в Соломбале

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Арктический форум 2017
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Арктический форум 2017
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01.10.17
1742
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
01.10.17
1664
Мебельный магазин загорелся на Ленинградском проспекте в Архангельске
01.10.17
864
«Хитовый» мебельный магазин в Архангельске приостановил работу из-за пожара
01.10.17
521
В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
30.09.17
435
В Поморье подросток запутался при установке рыболовных сетей и утонул
30.09.17
424
Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда
30.09.17
338
Архангелогородцам, подарившим животным приют и заботу, самим оказалась нужна помощь
01.10.17
6
В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
01.10.17
3
Увлеченные ходьбой архангелогородцы прошагали вперёд вместе со всей Россией
01.10.17
3
Глава Поморья поздравил земляков с Днём пожилого человека
01.10.17
3
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
01.10.17
2
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
01.10.17
1
В последний день сентября архангельские байкеры официально закрыли мотосезон
01.10.17
1
Возведение выставочного экспо-центра в Архангельске планируют завершить в 2018 году
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Новости компаний
01.10.17
228
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
30.09.17
227
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
30.09.17
213
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
30.09.17
200
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
30.09.17
198
Семейный клуб из Архангельска принял участие в конференции в Каргополе
30.09.17
183
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
30.09.17
138
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
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Главные новости
Митинг Алексея Навального в Соломбале
сегодня 12:12
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В Архангельске присяжные вынесли вердикт двум убившим таксиста новодвинцам
В Архангельском областном суде оглашен вердикт по делу двух 45-летних жителей Новодвинска, которые в 2015 году жестоко расправились с водителем такси.
447
0
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
878
3
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Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
Возведение выставочного экспо-центра в Архангельске планируют завершить в 2018 году
1008
2
Архангельским риэлторам, сгубившим жизни ветерана и его сестры, грозит 20 лет
В Архангельске из-за пожара у соседей-алкоголиков погибла бабушка-инвалид
Выпавшее из лесовоза бревно протаранило встречную машину на трассе в Усьтянах
Лента новостей
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Главные новости
Трое парней под покровом тьмы взломали дверь в один из корпусов САФУ
Молодые люди выломали замок и проникли в здание университета. Там располагался корпус высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем «арктического» вуза Архангельска.
сегодня 12:59
82
Нерасторопному подрядчику дали две недели на завершение ремонта Чумбаровки
Увидеть обновленную Чумбаровку и новый сквер в Северном округе архангелогородцы должны были 1 октября. Однако подрядная организация не уложилась в сроки, установленные контрактом.
сегодня 12:46
105
Выпавшее из лесовоза бревно протаранило встречную машину на трассе в Усьтянах
ДТП произошло в последний день сентября на дороге «Шангалы - Квазеньга - Кизема». Причиной произошедшего стало пренебрежение водителем большегруза правил перевозки лесоматериалов.
сегодня 12:25
193
1
Vadimych:
Бревно? Из кабины? Чё за бред? :))...
«Культурный рюкзак» направит архангельских школьников на выставки и концерты
С 1 октября юные северяне смогут посещать учреждения культуры на особых условиях. Проект «Культурный рюкзак» позволит ребятам приходить на концерты, выставки, экскурсии, спектакли бесплатно или по специальной, минимальной цене.
сегодня 11:43
93
1
Vadimych:
Блин, кто придумывает такие дикие названия? Кто этот креакл?...
Пожар в «хитовом» мебельном магазине Архангельска возник из-за проблем в электрике
Магазин «Мебель-Hit», расположенный на Ленинградском проспекте, загорелся минувшим днем. При пожаре обошлось без пострадавших, однако самой торговой точке огонь нанес серьезный урон.
сегодня 10:59
166
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