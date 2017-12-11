11 января закончится прием заявок на конкурс стипендий и грантов Выготского
сегодня 22:52
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Конкурс поддерживает педагогов дошкольного образования и студентов вузов и сузов, которые работают или собираются работать по авторским программам. Лучшие получат признание и денежную поддержку.
Конкурс им. Л.С. Выготского – это возможность стать победителем, получить признание своих коллег и шанс получить высокую профессиональную экспертизу своего проекта.
«По результатам конкурса в прошлом году видно, что победили люди, которые делают образование нового качества. Это привлекло внимание сообщества и стало важным знаком того, что изменения поддерживаются. Очень важно, чтобы Конкурс усилил тенденцию быть ориентированными на детей и быть разными», - рассказала Ольга Шиян, член Экспертного Совета Конкурса им. Л.С. Выготского.
Принять участие в конкурсе могут как педагоги дошкольного образования, так и студенты выпускных курсов магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата и средних профессиональных учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки», имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующие работать с ними на профессиональной основе.
До 11 января 2018 года нужно успеть оформить онлайн-заявку на сайте конкурса
, подготовить видеоролик по заявленной теме проекта, разметить его на портале www.youtube.com
и скопировать ссылку в форму заявки (студентам для участия подготовка видеоматериала не требуется).
Помимо заполнения основной заявки, можно поставить отметку, что вы желаете принять участие в Летней Школе им. Л.С. Выготского
, или заявить о своем желании повысить компетенции в рамках самостоятельно выбранной международной конференции или образовательного тура.