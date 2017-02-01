Архангельск: Новости компаний

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1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом

За первый год существования группы Пенсионного фонда России по Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте» ее участниками стали 1,5 тысячи человек.
Группа Отделения ПФР была создана в 2015 году.  В ней размещается полезная информация об изменениях в пенсионном законодательстве, о материнском капитале и деятельности Отделения ПФР по Архангельской области. Эта информация  полезна не только пенсионерам, но и молодому поколению и людям среднего возраста – всем, кто заботится о своем будущем. В группе можно получить консультацию специалистов по вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Вопросы, содержащие персональные данные следует адресовать в клиентскую службу ПФР по месту жительства или онлайн-приемную.
           
В настоящий момент участниками группы Отделения ПФР являются более 1,5 тысяч пользователей соцсети «ВКонтакте» – присоединяйтесь и Вы https://vk.com/opfrfarh!
           
Помимо группы «ВКонтакте», страницы Отделения ПФР по Архангельской области есть в популярных соцсетях Facebook и «Одноклассники», а также на сервисе микроблогов Twitter. На этих ресурсах тоже регулярно публикуются сообщения ПФР. За прошедший год на страницах интернет-сообществ Отделения ПФР было размещено около 2000 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: pfr
просмотров: 37
дата: 01.02.17 | 14:31
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