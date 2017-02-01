Архангельск: Новости компаний

Группа Отделения ПФР была создана в 2015 году. В ней размещается полезная информация об изменениях в пенсионном законодательстве, о материнском капитале и деятельности Отделения ПФР по Архангельской области. Эта информация полезна не только пенсионерам, но и молодому поколению и людям среднего возраста – всем, кто заботится о своем будущем. В группе можно получить консультацию специалистов по вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Вопросы, содержащие персональные данные следует адресовать в клиентскую службу ПФР по месту жительства или онлайн-приемную.
В настоящий момент участниками группы Отделения ПФР являются более 1,5 тысяч пользователей соцсети «ВКонтакте» – присоединяйтесь и Вы https://vk.com/opfrfarh
!
Помимо группы «ВКонтакте», страницы Отделения ПФР по Архангельской области есть в популярных соцсетях Facebook
и «Одноклассники
», а также на сервисе микроблогов Twitter
. На этих ресурсах тоже регулярно публикуются сообщения ПФР. За прошедший год на страницах интернет-сообществ Отделения ПФР было размещено около 2000 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.