16 сентября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Subaru!»

официального дилера Subaru компании ЦЕНТР-Архангельск

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16 сентября c 12 до 16 часов на парковочной зоне ТРЦ «Макси» (пр-т Ленинградский, 38) будет расположено 2 локации:1. Трасса для скоростного маневрирования, на которой каждый желающий, под контролем опытных инструктуров, сможет попробовать себя в роли пилота Subaru Rally Team и лично ощутить все преимущества автомобилей Subaru.Водители, быстрее всех прошедшие трассу для скоростного маневрирования, будут награждены памятными призами.2. Экспозиция модельных рядов Subaru разных поколений, которую устроит Subaru club Архангельск. В рамках работы экспозиции гостям будет предоставлена возможность познакомиться с историей автомобилей Subaru.Отдельный зачет – приз зрительских симпатий. Гость, Subaru которого соберет наибольшее количество «лайков», получит специальный приз.В рамках фестиваля также пройдут викторины и конкурсы, победителей которых наградаят специальными призами отМероприятие будет сопровождаться развлекательной программой от популярного ведущего, для гостей будет организована зона питания, а маленьких фанатов Subaru встретит детский аниматор.Подробности по телефону (8182)