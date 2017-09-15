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Новости компаний | Главные новости

16 сентября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Subaru!»

сегодня 19:11
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Ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Субару» собирает приверженцев марки и гостей для популяризации бренда в регионе.
 
 
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16 сентября c 12 до 16 часов на парковочной зоне ТРЦ «Макси» (пр-т Ленинградский, 38) будет расположено 2 локации:

1. Трасса для скоростного маневрирования, на которой каждый желающий, под контролем опытных инструктуров, сможет попробовать себя в роли пилота Subaru Rally Team и лично ощутить все преимущества автомобилей Subaru.

Водители, быстрее всех прошедшие трассу для скоростного маневрирования, будут награждены памятными призами.

2. Экспозиция модельных рядов Subaru разных поколений, которую устроит Subaru club Архангельск. В рамках работы экспозиции гостям будет предоставлена возможность познакомиться с историей автомобилей Subaru. 

Отдельный зачет – приз зрительских симпатий. Гость, Subaru которого соберет наибольшее количество «лайков», получит специальный приз.

В рамках фестиваля также пройдут викторины и конкурсы, победителей которых наградаят специальными призами от официального дилера Subaru компании ЦЕНТР-Архангельск

Мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой от популярного ведущего, для гостей будет организована зона питания, а маленьких фанатов Subaru встретит детский аниматор. 

Подробности по телефону (8182) 49-49-49. 
Автор: icemedia
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