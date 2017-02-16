Архангельск: Новости компаний

16 февраля крупнейшему охранному предприятию Архангельской области компании "Титан-Щит" исполнилось 18 лет.

Начав свой путь в качестве небольшой службы безопасности в 1999 году, "Титан-Щит" превратился в группу компаний со штатом более 300 сотрудников и филиалами по всей Архангельской области. Тысячи организаций и частных лиц находятся под надежной охраной "Титан-Щита". Помимо охранного подразделения, в компании действует собственная техническая служба, осуществляющая проектные и монтажные работы охранно-пожарного оборудования, специализированное подразделение спутникового мониторинга и тахографии, свой учебный центр "Профессионал" по подготовке квалифицированных кадров для охранного сообщества региона и спортивно-стрелковый клуб на базе этого центра, продвигающий стрелковые виды спорта и ведущий курсы по самообороне.

Более года назад Группа "Титан-Щит" возглавила Межрегиональное Объединение Предприятий Безопасности Северо-Западного Федерального округа (МОПБ РФ), в которое вошли сильнейшие охранные компании с целью предоставления услуг безопасности по единым высоким стандартам для сетевых клиентов на федеральном уровне.

Именно опыт "Титан-Щита" по взаимодействию с полицией в сфере охраны общественной безопасности, стал основой совместной работы государственных органов правопорядка и сотен частных охранных компаний по всей России.

Коллектив и руководство "Титан-Щита" выражает искреннюю благодарность своим клиентам за оказанное доверие при выборе охранного партнера. Поздравления и пожелания принимаются сегодня во всех офисах компании.