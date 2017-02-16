наверх
Новости Архангельска
16 февраля, четверг 14:05
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

18 лет надежной охраны

16 февраля крупнейшему охранному предприятию Архангельской области компании "Титан-Щит" исполнилось 18 лет.
Начав свой путь в качестве небольшой службы безопасности в 1999 году, "Титан-Щит" превратился в группу компаний со штатом более 300 сотрудников и филиалами по всей Архангельской области. Тысячи организаций и частных лиц находятся под надежной охраной "Титан-Щита". Помимо охранного подразделения, в компании действует собственная техническая служба, осуществляющая проектные и монтажные работы охранно-пожарного оборудования, специализированное подразделение спутникового мониторинга и тахографии, свой учебный центр "Профессионал" по подготовке квалифицированных кадров для охранного сообщества региона и спортивно-стрелковый клуб на базе этого центра, продвигающий стрелковые виды спорта и ведущий курсы по самообороне.
 
Более года назад Группа "Титан-Щит" возглавила Межрегиональное Объединение Предприятий Безопасности Северо-Западного Федерального округа (МОПБ РФ), в которое вошли сильнейшие охранные компании с целью предоставления услуг безопасности по единым высоким стандартам для сетевых клиентов на федеральном уровне.
 
Именно опыт "Титан-Щита" по взаимодействию с полицией в сфере охраны общественной безопасности, стал основой совместной работы государственных органов правопорядка и сотен частных охранных компаний по всей России.
 
Коллектив и руководство "Титан-Щита" выражает искреннюю благодарность своим клиентам за оказанное доверие при выборе охранного партнера. Поздравления и пожелания принимаются сегодня во всех офисах компании.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Professional
просмотров: 51
дата: 16.02.17 | 11:03
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080