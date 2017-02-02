Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события

1 февраля. День приезда. Чемпионат и Первенство России по парусному спорту

В первый день чемпионата и первенства России судейская коллегия приняла заявки на участие 32 человек, теперь уже наверняка известны имена всех участников соревнований.
Среди них 14 взрослых и 18 спортсменов моложе 18 лет, что является положительной тенденцией в возрождении парусного спорта, это очень важно, что молодое поколение перенимает знания и навыки у старших, таким образом, этот нестандартный спорт продолжает существовать и в современном обществе. Гонщики тоже не теряли зря время,  они провели несколько тренировочных гонок, чтобы лучше изучить дистанцию, конкурентов и условия в которых им придётся гоняться.

Прибывшие из других городов спортсмены ощутили всю гостеприимность столицы поморья, она встретила их чистым голубым небом, ярким зимним солнцем и легким северным ветром. Все участники ещё раз проверили своё вооружение, чтобы ничего не подвело их в самый ответственный момент. Некоторые спортсмены мазали и перемазывали лыжи, подбирая смазку под Архангельский снег, дабы ещё быстрей скользить по свежему снегу Северной Двины.

Уже завтра небо над рекой будут резать десятки разноцветных парусов зимних виндсерферов, а пока они ожидают свою участь на пирсе центральной спасательной станции. Несмотря на ответственность соревнований, не большие сомнения не помешают участникам пройти дистанцию, все спортсмены уверены в своих силах и готовы показать достойные результаты.  
 
Сивкова Юлия и Вадим Волоцкой.
Т .46-01-33

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автор: vadimarh
просмотров: 63
дата: 02.02.17 | 13:06
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