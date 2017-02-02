Архангельск: Новости компаний

Среди них 14 взрослых и 18 спортсменов моложе 18 лет, что является положительной тенденцией в возрождении парусного спорта, это очень важно, что молодое поколение перенимает знания и навыки у старших, таким образом, этот нестандартный спорт продолжает существовать и в современном обществе. Гонщики тоже не теряли зря время, они провели несколько тренировочных гонок, чтобы лучше изучить дистанцию, конкурентов и условия в которых им придётся гоняться.



Прибывшие из других городов спортсмены ощутили всю гостеприимность столицы поморья, она встретила их чистым голубым небом, ярким зимним солнцем и легким северным ветром. Все участники ещё раз проверили своё вооружение, чтобы ничего не подвело их в самый ответственный момент. Некоторые спортсмены мазали и перемазывали лыжи, подбирая смазку под Архангельский снег, дабы ещё быстрей скользить по свежему снегу Северной Двины.