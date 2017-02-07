Архангельск: Новости компаний

В программе семинара:
1) Формы и виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Архангельской области
2) Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
3) Основы налогообложения
4) Основные требования к написанию бизнес-плана
5) Индивидуальные консультации с предпринимателями
Дата и время: 20-21 февраля 2017года с 10:00 до 18:00
Место проведения семинара:
Архангельская область, Устьянский район,
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 (администрация, малый зал)
Контактное лицо Борисова Елена Михайловна, т-н: 8(818-55)5-10-16
Запись на семинары по тел.:(8182) 42-14-53
, 42-14-63, e-mail: office@msp29.ru
По окончании семинара выдается свидетельство о прохождении обучения в размере 18 акад. часов.