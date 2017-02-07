Архангельск: Новости компаний

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20-21 февраля в Устьянах пройдет семинар «Основы предпринимательской деятельности»

ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный бизнес – инкубатор» приглашает предпринимателей и заинтересованных лиц на семинар «Основы предпринимательской деятельности»
В программе семинара:
1) Формы и виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Архангельской области
2) Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
3) Основы налогообложения
4) Основные требования к написанию бизнес-плана
5) Индивидуальные консультации с предпринимателями
 
Дата и время: 20-21 февраля 2017года с 10:00 до 18:00
 
Место проведения семинара: Архангельская область, Устьянский район,
 п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 (администрация, малый  зал) 
 
Контактное лицо Борисова Елена Михайловна, т-н: 8(818-55)5-10-16
Запись на семинары по тел.:(8182) 42-14-53, 42-14-63, e-mail: office@msp29.ru
По окончании семинара выдается свидетельство о прохождении обучения в размере 18 акад. часов.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: korpo
просмотров: 41
дата: 07.02.17 | 22:12
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