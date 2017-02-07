Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события 20-21 февраля в Устьянах пройдет семинар «Основы предпринимательской деятельности» ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный бизнес – инкубатор» приглашает предпринимателей и заинтересованных лиц на семинар «Основы предпринимательской деятельности» В программе семинара:

1) Формы и виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Архангельской области

2) Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

3) Основы налогообложения

4) Основные требования к написанию бизнес-плана

5) Индивидуальные консультации с предпринимателями



Дата и время: 20-21 февраля 2017года с 10:00 до 18:00



Место проведения семинара: Архангельская область, Устьянский район,

п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 (администрация, малый зал)



Контактное лицо Борисова Елена Михайловна, т-н: 8(818-55)5-10-16

Запись на семинары по тел.:

По окончании семинара выдается свидетельство о прохождении обучения в размере 18 акад. часов.

1) Формы и виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Архангельской области2) Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц3) Основы налогообложения4) Основные требования к написанию бизнес-плана5) Индивидуальные консультации с предпринимателямиАрхангельская область, Устьянский район,п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 (администрация, малый зал)Контактное лицо Борисова Елена Михайловна, т-н: 8(818-55)5-10-16Запись на семинары по тел.: (8182) 42-14-53 , 42-14-63, e-mail: office@msp29.ru По окончании семинара выдается свидетельство о прохождении обучения в размере 18 акад. часов. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 41

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