Архангельск: Новости компаний

В Архангельске вновь состоится экскурсия по новостройкам, в ходе которой все желающие могут познакомиться с новыми объектами, которые холдинг «Аквилон-Инвест» строит в столице Поморья.

Количество желающих побывать на стройплощадках и посетить уже готовые к сдаче дома в ходе первой в новом году экскурсии по новостройкам 14 января было настолько велико, что руководство холдинга «Аквилон-Инвест» приняло решение провести уже в следующую субботу 21 января дополнительное мероприятие в Архангельске.



Всех участников увлекательной субботней экскурсии ждет приятный бонус от застройщика - дополнительная скидка на приобретение квартиры в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, только в январе при покупке квартиры в домах холдинга «Аквилон Инвест» Архангельск предоставляется скидка 17%! Подробности - в офисах компании.



Также участники экскурсии смогут получить полную информацию о возводимых жилых комплексах, о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке квартир для участников тура. Экскурсии для жителей города по строящимся объектам стали регулярными и пользуются неизменным успехом у архангелогородцев.



Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон-инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08.



