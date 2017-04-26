Архангельск: Новости компаний

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2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Холдинг «Аквилон Инвест» строит в столице Поморья первый жилой комплекс по европейским экологическим стандартам. Первые 20 покупателей квартир получат скидку в 20%.
ЖК «Green Park» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины. Он расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.
 
В основу проекта дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии.
Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проект ЖК «Green Park» присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Строительство здания из 4 секций жилой площадью почти 22 тыс. кв. м осуществляется с использованием технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются  энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.

Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в системе водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и, вследствие, экономии затрат по коммунальным платежам.

В здании предусмотрены специальные помещения для консьержей и система видеонаблюдения на всей территории комплекса, видеодомофоны с цветными монитороми в каждой квартире.

Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для  отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой, обеспечивающей эффективное водоотведение. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.

Помимо закрытого паркинга, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.
 
Всего в доме 318 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских планировок «Разумные метры». 2 мая начнется продажа 158 квартир в первой очереди комплекса. Среди них 10 студий площадью 27 кв. м, 30 однокомнатных квартир площадью от 29 до 39 кв. м, 50 евро-двухкомнатых – от 40 до 43 кв. м, 58 евро-трехкомнатных – от 56 до 60 кв. м и 10 евро-четырехкомнатных площадью 68 кв. м. Первые 20 покупателей квартир получат скидку в 20%. Старт продаж назначен на 2 мая.
 
В настоящее время на 1-й очереди строительства завершена забивка свай и заливка бетонного ростверка. Ведется устройство призмы для установки башенного крана. На 2-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована, забивка пробных свай, производится доставка на стройплощадку основного объема бетонных конструкций фундамента. Все этапы строительства курирует специалист-эколог.
 
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.
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автор: akviloninvest
просмотров: 45
дата: 26.04.17 | 18:57
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