Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события 33 минтаевых несчастья Не сказать, что добытчикам минтая живется очень плохо – всё-таки они являют собой основу российского рыбного промысла и при этом постоянно ставят новые рекорды вылова.



Некоторые наивные добывающие компании, воодушевившись удачным промыслом, надеялись, что, глядя на их хорошие результаты, регулятор назначит им повышенный ОДУ на осеннюю путину, но не тут-то было. В связи с рисками для состояния популяции, вероятнее всего, этого не произойдет. Ещё в 2016 году было принято решение сохранить допустимый улов на этот год на прежнем уровне. А вот общероссийский допустимый вылов минтая на следующий год на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию было решено снизить сразу на 5,2% – с 1 884,3 т.т. в 2017 г. до 1 786,2 т.т. в 2018 г.



Такое решение, конечно, новостью не является – эти действия были спрогнозированы ещё несколько лет назад. Тем не менее, такой показатель сложно назвать приятным – прогнозы, к сожалению, не сулят значительного роста вылова в ближайшем будущем.



Другая не менее важная проблема – это программа инвестиционных квот, которая в очередной раз перенесена. Совсем недавно звучали обещания, что приём заявок на предоставление инвестиционных квот начнется уже в апреле, теперь же в отраслевых кругах звучит срок «начало лета». Каждый день подобных отлагательств встанет в копеечку, когда начнется массовое выбытие флота, а оно не за горами.



Рыбаки даже устали возмущаться и терпеливо ждут принятия всех нормативно-правовых актов, но при этом не сидят, сложа руки, и делают всё, чтобы смягчить грядущий удар по отрасли. Андрей Тетёркин, генеральный директор «Русской Рыбопромышленной компании», в интервью изданию Fishnews так и заявил: «



В РРПК запланировано построить 8 крупнотоннажных добывающих судов, и рассматривалось два варианта: если инвестиционные квоты заработают – все суда будут строиться в России, а если программу перенесут – головное судно будет строиться за границей.



«Схема “1+7” кажется нам достаточно эффективной, – рассказал Андрей Тетёркин. – В этом случае в строительстве первого судна на иностранной верфи будет участвовать сформированная на нашей стороне проектная команда, состоящая, в том числе, и из представителей российской судостроительной отрасли. При оценочной стоимости одного траулера в 70-80 млн долларов мы должны быть уверены, что специалисты, которые возьмутся за постройку наших судов, будут иметь достаточную квалификацию» – заключил генеральный директор крупнейшей в России компании добытчика минтая.



Другая интересная информация, которая, опять же, связана с инвестиционными квотами – это недавно раскрывшиеся планы Южной Кореи по инвестированию в рыбоперерабатывающие мощности России. Причем планы эти грандиозны: эта страна хочет построить у нас завод по переработке минтая с мощностью в 1,4 – 1,5 миллионов тонн в год!



По сути, такой завод монополизирует переработку минтая в России и на корню загубит идею инвестиционных квот под строительство перерабатывающих мощностей, поскольку другие заводы под минтай будут почти не нужны, и огромные средства будут снова выводиться за границу, иначе, зачем ещё стране, потребляющей 200-250 тысяч тонн минтая такой монстр переработки?



Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»

Так в сезон «А» 2017 года, несмотря на сложные погодные условия, рыбакам Охотского моря удалось выловить на 52,9 тысяч тонн или почти на 6,5% минтая больше, чем за первую путину прошлого года. Тем не менее, перед отраслью стоят серьёзные угрозы, которые, если им не уделять должного внимания, могут нанести существенный удар не только по рыбацким карманам, но и по государственному бюджету.Некоторые наивные добывающие компании, воодушевившись удачным промыслом, надеялись, что, глядя на их хорошие результаты, регулятор назначит им повышенный ОДУ на осеннюю путину, но не тут-то было. В связи с рисками для состояния популяции, вероятнее всего, этого не произойдет. Ещё в 2016 году было принято решение сохранить допустимый улов на этот год на прежнем уровне. А вот общероссийский допустимый вылов минтая на следующий год на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию было решено снизить сразу на 5,2% – с 1 884,3 т.т. в 2017 г. до 1 786,2 т.т. в 2018 г.Такое решение, конечно, новостью не является – эти действия были спрогнозированы ещё несколько лет назад. Тем не менее, такой показатель сложно назвать приятным – прогнозы, к сожалению, не сулят значительного роста вылова в ближайшем будущем.Другая не менее важная проблема – это программа инвестиционных квот, которая в очередной раз перенесена. Совсем недавно звучали обещания, что приём заявок на предоставление инвестиционных квот начнется уже в апреле, теперь же в отраслевых кругах звучит срок «начало лета». Каждый день подобных отлагательств встанет в копеечку, когда начнется массовое выбытие флота, а оно не за горами.Рыбаки даже устали возмущаться и терпеливо ждут принятия всех нормативно-правовых актов, но при этом не сидят, сложа руки, и делают всё, чтобы смягчить грядущий удар по отрасли. Андрей Тетёркин, генеральный директор «Русской Рыбопромышленной компании», в интервью изданию Fishnews так и заявил: « Ждать принятия подзаконных актов мы не можем ».В РРПК запланировано построить 8 крупнотоннажных добывающих судов, и рассматривалось два варианта: если инвестиционные квоты заработают – все суда будут строиться в России, а если программу перенесут – головное судно будет строиться за границей.«Схема “1+7” кажется нам достаточно эффективной, – рассказал Андрей Тетёркин. – В этом случае в строительстве первого судна на иностранной верфи будет участвовать сформированная на нашей стороне проектная команда, состоящая, в том числе, и из представителей российской судостроительной отрасли. При оценочной стоимости одного траулера в 70-80 млн долларов мы должны быть уверены, что специалисты, которые возьмутся за постройку наших судов, будут иметь достаточную квалификацию» – заключил генеральный директор крупнейшей в России компании добытчика минтая.Другая интересная информация, которая, опять же, связана с инвестиционными квотами – это недавно раскрывшиеся планы Южной Кореи по инвестированию в рыбоперерабатывающие мощности России. Причем планы эти грандиозны: эта страна хочет построить у нас завод по переработке минтая с мощностью в 1,4 – 1,5 миллионов тонн в год!По сути, такой завод монополизирует переработку минтая в России и на корню загубит идею инвестиционных квот под строительство перерабатывающих мощностей, поскольку другие заводы под минтай будут почти не нужны, и огромные средства будут снова выводиться за границу, иначе, зачем ещё стране, потребляющей 200-250 тысяч тонн минтая такой монстр переработки?Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?» Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fishman2012 просмотров: 41

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