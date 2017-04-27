Архангельск: Новости компаний

Привокзальная детская библиотека №8 приглашает на цикл мероприятий «72 минуты чтения книг о войне», приуроченных ко Дню Победы.

В рамках цикла библиотека предлагает мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Среди них: обзор книг о войне «Возьми себе в пример героя», который позволит детям в дальнейшем, читая художественную литературу и смотря фильмы о войне, лучше разобраться в событиях, связанных с историей нашей Родины (6+).

Урок мужества «Маленькие герои большой войны», по книге Н. Вурдова «Робинзоны студеного острова», на котором дети познакомятся с героями необычной экспедиции на Новую Землю, узнают, как они занимались заготовкой птицы и яиц кайры – полярной промысловой птицы, чтобы помочь голодающему населению Архангельска (6+).

Час истории «Нас от смерти голодной спасали тюлени» познакомит детей с историей создания памятника, расположенного на набережной Северной Двины, интересными фактами из жизни тюленя (6+).

Урок-путешествие по улицам города «Подвиг в названии улицы…» пройдет с целью знакомства подрастающего поколения с героями Великой Отечественной войны, земляками, в честь которых были названы улицы нашего города (6+).



Подробнее узнать о мероприятиях библиотеки можно по телефону: 20-29-08.