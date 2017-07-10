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7 хитов по суперценам ждет архангелогородцев в магазине «Лес и Дом»

вчера 23:52
39 0
Торопитесь, акция действует только 10 дней. Количество товара ограничено.
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В акции участвуют: 

Дрель аккумуляторная Bosch GSR 140-LI - 6 799 руб. (старая цена 7 310 руб.); 
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Срок акции с 10.07 по 19.07.2017 г. Спрашивайте у продавцов в магазине «Лес и Дом» по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 135.
Автор: Лес и Дом
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