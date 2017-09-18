Абоненты Tele2 настроят тарифы под свои потребности
сегодня 17:06
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Мобильный оператор Tele2 запустил услугу, с помощью которой абоненты могут самостоятельно регулировать наполнение тарифов, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS.
Предложение «Настройте тариф для себя» позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Пользователи действующих и архивных тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут в любой момент включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS в свой тариф. Таким образом, добавленные услуги становятся частью тарифа.
Например, абоненты Tele2 в Архангельской области, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению «Настройте тариф для себя» могут подключить 50 минут за 50 рублей. Один гигабайт интернет-трафика обойдется пользователю в 100 рублей, а пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона будет стоить 50 рублей.
Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.
Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 – для подключения минут, 2 – SMS, 3 – интернета) или в салонах связи Tele2. Подробная информация о тарифах на сайте tele2.ru
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