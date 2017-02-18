Архангельск: Новости компаний

Более пяти лет торговая сеть «Дисмам совместно с «Больничными клоунами» из СГМУ проводят благотворительные акции для маленьких пациентов Детской областной больницы им. Выжлецова.

15 февраля – день онкобольных детей. Отпраздновали, отметили???... Все будет не уместно в данном случае, самое лучшее, если бы не было повода для такого дня.



Но он есть, так как есть дети, которые вместе с родителями ведут ежедневную борьбу с тяжелым недугом, и мы не в праве оставлять их один на один со своей бедой.



15 февраля, детишки, которые проходят лечение в детской областной больнице им. Выжлецова, принимали друзей, волонтеров из театральной студенческой студии «Больничный клоун» при СГМУ и сотрудников ТС «Дисма», в которой реализуется благотворительная программа «Сегодня я помог детям».



Более пяти лет студенческую театральную студию возглавляет творческий человек - Клемушина Юлия. И пятый год проводятся совместные благотворительные акции добра для маленьких пациентов больницы.



«Больничные клоуны» порадовали детей театрализованным представлением, а ритейлеры всем малышам подарили полезные игрушки, которые скрасят лечебный процесс и помогут справиться с тяжелым недугом.



В такие дни вспоминаются дети, которые ушли…они дали нам очень многое, сделали свое очень важное дело в этом мире – пробудили нашу душу, напомнили ей о милосердии, о нуждающихся в помощи, о том, что чужой беды не бывает. Каждый в силах сделать что-то хорошее, не обязательно быть обеспеченным материально, порой очень ценна просто улыбка, внимание. Спасибо этим ангелочкам за их тяжелую жизнь для нас, они сделали нас добрее…



Все благотворительные акции в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" проводятся при поддержке депутата Государственной Думы - Юркова Дмитрия.



Слова большой благодарности медперсоналу и всем неравнодушным людям!!!

