Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Акция «Армейский альбом» Исакогорская библиотека №12 приглашает принять участие в акции «Армейский альбом», посвященной Дню защитника Отечества. В акции могут принять участие все желающие, кто в своё время создавал собственный дембельский альбом, а также те, кто сохранил альбомы своих родственников, дедов и прадедов. Библиотека предоставит выставочную площадку для демонстрации.



Акция «Армейский альбом» — это возможность вспомнить и поговорить об очень важной части жизни настоящих мужчин – о днях, проведенных на службе. Листая дембельские альбомы, бережно хранимые в семейных архивах, можно оживить в памяти бессонные ночи тревог и подъемов, круглосуточные вахты и все то, что включает в себя понятие «армия».



Данное мероприятие позволит бывшим призывникам, остановившись у выставочной экспозиции, вспомнить лица армейских друзей, с которыми провели месяцы и годы. Кто-то провел их в защитных гимнастерках, кто-то в черных бушлатах, думая о Родине, о доме, о родных, о любимой.



В заключительный день акции «Армейский Альбом» участникам будет предоставлена возможность рассказать о своей службе, интересных, может быть курьезных, моментах, поделиться опытом, впечатлениями с юными читателями библиотеки.



Формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию, развивать интерес и ценностное отношение к истории своей страны, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой народ, свою Родину – это и есть главная цель данного мероприятия.



Альбомы принимаются ежедневно, кроме субботы, с 11.00 до 18.00. в Исакогорской библиотеке №12.



Презентация альбомов состоится 26 февраля в 13.00. по адресу: ул. Зеньковича, 29.

Владельцы лучших работ будут отмечены специальными призами.



Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону 45-09-55

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