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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Акция «Ралли мира» пройдет по маршруту Монако-Берлин-Петербург

«Ралли мира» состоится в мае с использованием редких ретро-автомобилей. Они начнут свое путешествие с юга Европы и преодолеют более 3 тысяч километров до России.
На встрече с журналистами “Мисс Санкт-Петербург 2017”, вице-президент благотворительного фонда "Будущее России", Яна Отман поделилась, что в ближайшее время совместно с Джеком Коппом, президентом ювелирной компании Kopp Jewelry founded 1885, и Жуаном Таменне, президентом Роллс-Ройс клуба в Монако, создала проект, направленный на обращение мирового внимания к проблеме отношений Западной Европы и Российской Федерации.

Проект представлен в виде мероприятия-акции «Ралли мира», в котором примет участие мировая элита, известные бизнесмены, наследники знаменитых династий и многие другие представители элитного класса.
 
Яна Отман отметила, что целью пробега является урегулирование конфликтов в отношениях Западных государств и России. Представители мировой элиты планируют участвовать в автопробеге на собственных ретро-автомобилях.  Авто марафон «Автопробег Монако-Берлин-Санкт-Петербург» станет одним из самых масштабных и зрелищных. Мероприятие планируется провести в мае 2017 года. Чтобы привлечь внимание общественности, на всех автомобилях, участвующих в ретро-кортеже, будут присутствовать соответствующие лозунги, а также флаги РФ и Евросоюза.
 
Легендарные автомобили начнут свое путешествие с юга Европы, небольшого государства Монако и преодолеют более 3 тыс. км до Санкт-Петербурга. Основными девизами мероприятия служат следующие фразы: «Европа поддерживает РФ», «Мы – вместе!».

Несмотря на элитный класс раритетных автомобилей, в пути может возникнуть множество технических сложностей. Во время коротких остановок в попутных городах планируется оперативно устранять неисправности, чтобы в полном составе добраться до пункта назначения.
 
“Как правило, такие проекты позволяют не только привлечь общественность к актуальным проблемам, но и показать, что мировые политические отношения волнуют общественность”,  – прокомментировала Отман.
 
Происходящие сейчас события между Западными государствами, Россией и США очень важны, и могут повлиять на дальнейшее развитие многих стран. Кроме того, многие государственные деятели опасаются обострения конфликтов, что может спровоцировать военные действия, которые для современной мировой экономики просто не приемлемы. Планируется, что проект «Ралли мира» поможет обратить внимание политических деятелей на мнение общественности и сделать шаг в сторону нормализации отношений.
 
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автор: SergeyVlad
просмотров: 51
дата: 23.01.17 | 15:07
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