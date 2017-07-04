Акция по случаю дня семьи, любви и верности пройдет в архангельской библиотеке

Городская детская библиотека №1 приглашает взрослых и детей 7 июля в 12 часов в сквер имени Коковина принять участие в акции «Живет в веках любовь и верность».

Этот праздник в нашей стране ежегодно отмечается 8 июля в память о святых супругах Петре и Февронии, покровителях брака.



Как много смыслов в слове семья – это поддержка и опора, единство и взаимоуважение, тепло, доброта, нежность, помощь и, конечно же, любовь и верность, которые и составляют крепкий фундамент хорошей семьи.



Для всех пришедших на праздник будут звучать стихи и песни в исполнении самодеятельных артистов АГКЦ: народного литературно-музыкального театра «Словица» и вокального ансамбля «Риальто».



О традициях семьи писателя Е.С. Коковина расскажет его сын Владислав Евгеньевич Коковин. У открытого микрофона выступят и другие семейные пары, чей семейный стаж насчитывает десятки лет.



В завершение акции все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, записаться в библиотеку, познакомиться с новыми книгами и журналами, обменяться своими книгами через уличную библиотеку в формате буккроссинга. Вход свободный.



Подробности о мероприятии можно узнать по телефону: 24-78-25.