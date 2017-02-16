Архангельск: Новости компаний

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Активистов и общественников приглашают на конкурс информационных проектов

Разработать и провести PR-кампанию для своей инициативы могут НКО или городские активисты, подав заявку на конкурс программы «Социально Активные Медиа».
Участники, прошедшие в полуфинал, смогут пройти обучение под руководством эксперта, победителям помогут в реализации идеи.

Заявки на конкурс можно подать до 28 февраля включительно, форму заявки и подробности о конкурсе можно найти в социальных сетях.

Победители конкурса 2016 года смогли провести благотворительную акцию, рассказать о своей работе и собрать средства в помощь тяжело больным детям Архангельской области. 

Конкурс информационных проектов (кампаний) проводится в рамках Программы «Социально активные медиа», реализуемой Фондом поддержки и развития филантропии “КАФ” при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ и других партнеров.
Организатор конкурса – Архангельский центр социальных технологий «Гарант».
 
Цель конкурса
 
• Выявить и поддержать лучшие проекты по продвижению социально значимых инициатив НКО и гражданских активистов.
 
• Повысить информированность общественности о деятельности НКО и их социально значимых инициативах.
 
• Поддержать существующие перспективные «социальные бренды», предоставив им возможность продвижения в СМИ.
 
Территория конкурса – Архангельская область. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Анастасия Ч.
просмотров: 40
дата: 16.02.17 | 10:46
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