Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Активистов и общественников приглашают на конкурс информационных проектов Разработать и провести PR-кампанию для своей инициативы могут НКО или городские активисты, подав заявку на конкурс программы «Социально Активные Медиа».



Заявки на конкурс можно подать до 28 февраля включительно, форму заявки и подробности о конкурсе можно найти в



Победители конкурса 2016 года смогли провести благотворительную акцию, рассказать о своей работе и собрать средства в помощь тяжело больным детям Архангельской области.



Конкурс информационных проектов (кампаний) проводится в рамках Программы «Социально активные медиа», реализуемой Фондом поддержки и развития филантропии “КАФ” при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ и других партнеров.

Организатор конкурса – Архангельский центр социальных технологий «Гарант».



Цель конкурса



• Выявить и поддержать лучшие проекты по продвижению социально значимых инициатив НКО и гражданских активистов.



• Повысить информированность общественности о деятельности НКО и их социально значимых инициативах.



• Поддержать существующие перспективные «социальные бренды», предоставив им возможность продвижения в СМИ.



Территория конкурса – Архангельская область.

Участники, прошедшие в полуфинал, смогут пройти обучение под руководством эксперта, победителям помогут в реализации идеи.Заявки на конкурс можно подать до 28 февраля включительно, форму заявки и подробности о конкурсе можно найти в социальных сетях.Победители конкурса 2016 года смогли провести благотворительную акцию, рассказать о своей работе и собрать средства в помощь тяжело больным детям Архангельской области.Конкурс информационных проектов (кампаний) проводится в рамках Программы «Социально активные медиа», реализуемой Фондом поддержки и развития филантропии “КАФ” при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ и других партнеров.Организатор конкурса – Архангельский центр социальных технологий «Гарант».Цель конкурса• Выявить и поддержать лучшие проекты по продвижению социально значимых инициатив НКО и гражданских активистов.• Повысить информированность общественности о деятельности НКО и их социально значимых инициативах.• Поддержать существующие перспективные «социальные бренды», предоставив им возможность продвижения в СМИ.Территория конкурса – Архангельская область. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Анастасия Ч. просмотров: 40

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