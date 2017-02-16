Архангельск: Новости компаний

Участники, прошедшие в полуфинал, смогут пройти обучение под руководством эксперта, победителям помогут в реализации идеи.
Заявки на конкурс можно подать до 28 февраля включительно, форму заявки и подробности о конкурсе можно найти в
социальных сетях.
Победители конкурса 2016 года смогли провести благотворительную акцию, рассказать о своей работе и собрать средства в помощь тяжело больным детям Архангельской области.
Конкурс информационных проектов (кампаний) проводится в рамках Программы «Социально активные медиа», реализуемой Фондом поддержки и развития филантропии “КАФ” при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ и других партнеров.
Организатор конкурса – Архангельский центр социальных технологий «Гарант».
Цель конкурса
• Выявить и поддержать лучшие проекты по продвижению социально значимых инициатив НКО и гражданских активистов.
• Повысить информированность общественности о деятельности НКО и их социально значимых инициативах.
• Поддержать существующие перспективные «социальные бренды», предоставив им возможность продвижения в СМИ.
Территория конкурса – Архангельская область.