Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Активисты новодвинского молодёжного центра посетили социальный приют Молодёжный центр Новодвинска, совместно с волонтёрами добровольческого отряда «Андромеда» посетили детей временно находящихся в социальном приюте города. Активисты подготовили для малышей тематическое мероприятие «Мезенская лошадка». Детям рассказали о лошадях, порисовали их, поиграли с ними в активные игры, танцевали.



- Очень приятно было пообщаться с такими милыми детками, - рассказала активистка молодёжного движения Новодвинска Полина Гребенщикова. -Вместе с ними мы познаём новое, учимся непосредственности, доброте и искренности. С нетерпением будем ждать новых встреч с нашими юными товарищами. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 19

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