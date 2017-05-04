Архангельск: Новости компаний

Молодёжный центр Новодвинска, совместно с волонтёрами добровольческого отряда «Андромеда» посетили детей временно находящихся в социальном приюте города.
Активисты подготовили для малышей тематическое мероприятие «Мезенская лошадка». Детям рассказали о лошадях, порисовали их, поиграли с ними в активные игры, танцевали.
- Очень приятно было пообщаться с такими милыми детками, - рассказала активистка молодёжного движения Новодвинска Полина Гребенщикова. -Вместе с ними мы познаём новое, учимся непосредственности, доброте и искренности. С нетерпением будем ждать новых встреч с нашими юными товарищами.