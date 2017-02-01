Архангельск: Новости компаний

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Альтернатива интернету - забавы на свежем воздухе

В городе бумажников на Комсомольской площади волонтерский отряд «Андромеда» совместно с новодвинским Молодежным центром провели День без Интернета для жителей города.
В рамках этого дня были организованы снежные баталии, взятие снежной крепости и танцевальный флэшмоб. Новодвинцы порадовали своей активностью.

В уличных подвижных играх приняло участие две команды по 15 человек, в числе которых были и юные новодвинцы со своими родителями и молодежь.

Отметим, что случайные прохожие с интересом наблюдали за сражениями и поддерживали команды.

По окончанию игры все участники были награждены сладкими призами.

Кстати, по просьбам участников, было принято решение повторить данное мероприятие через две недели!

Организаторы надеется, что уж в следующий раз будет еще больше новодвинцев, любящих активный зимний отдых!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Нина С.
просмотров: 32
дата: 01.02.17 | 14:11
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