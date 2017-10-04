Анимированный комикс про городской Центр здоровья появился в сети интернет
сегодня 09:12
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Ролик-комикс для Центра здоровья при Архангельской городской клинической поликлиники №2 создан в рамках проекта «Социально активные медиа (САМ в Архангельской области».
22 сентября в пресс-центре ВГТРК «Поморье» прошел круглый стол «Социальная реклама: что она может, и почему это не работает». На круглом столе не только обсуждали проблемы, но и делились успехами.
Так, команда Центра здоровья Архангельской городской клинической поликлиники #2 рассказала об опыте участия в конкурсе программы «Социально активные медиа» и поделилась выигрышем – роликом, созданным специально для центра.
При подготовке проекта на творческой мастерской программы «САМ», команде проекта «Забота о здоровье — забота о будущем» пришлось создать героиню для ролика самостоятельно, опираясь на свой опыт работы с пациентками, создав для нее распорядок дня, привычки, страхи и заботы, чтобы получилась «среднестатистическая семейная женщина из офиса».
Ролик, в котором объясняется спектр услуг «Центра здоровья» при Архангельской городской клинической поликлиника №2, создан в виде анимационного комикса и доступен в социальных сетях Центра здоровья (vk.com
) и на платформах в интернете.
Его героиня – среднестатистическая женщина, та самая, которую придумали и нарисовали во время обучения в проектной школе, приглашается на бесплатное медицинское обследование.
Программа «Социально активные медиа» инициирована Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» при поддержке Министерства экономического развития РФ. Координатор программы в Архангельской области Архангельский центр социальных технологий «Гарант».