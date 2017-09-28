Ансамбль «Созвучие» представит осеннюю программу в библиотеке
сегодня 14:42
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8 октября в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова состоится концерт ансамбля «Созвучие» (ДК п. Лайский Док, Приморский район) «Невидимкой бродит Осень…».
8 октября в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова состоится концерт ансамбля «Созвучие» (ДК п. Лайский Док, Приморский район) «Невидимкой бродит Осень…».
Руководитель ансамбля – талантливый автор-исполнитель, директор Дома культуры поселка Лайский Док Приморского района Архангельской области, автор музыки на стихи северных поэтов Светлана Семпокрылова. Ансамбль выступает на различных концертных площадках города Архангельска и Архангельский области.
Во время концерта прозвучат песни под гитару. Вход – свободный. Библиотека приглашает на встречу любителей авторской песни.