Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»
вчера 23:16
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Стартовал III этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Бизнес-Барометр коррупции».
Анкетирование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России.
Пройти анонимное анкетирование можно по ссылке
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Указанному проекту была дана положительная оценка Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Министерством экономического развития Российской Федерацией, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерацией.
Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Российской Федерации в различных регионах страны закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации подведет итоги
III этапа проекта «Бизнес-Барометр коррупции» на Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией 11 декабря 2017 года.
«Проект «Бизнес-Барометр коррупции» — это независимое исследование мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Проект важен для определения очагов коррупции в регионах и выявления искусственно создаваемых чиновниками барьеров, вынуждающих предпринимателей прибегать к взяткам. Результаты исследований направляются в Администрацию президента, Генпрокуратуру и другие федеральные и региональные органы власти», - прокомментировал Президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.
По всем вопросам по проекту «Бизнес-Барометр коррупции» можно обращаться в Архангельскую ТПП по тел.: 21-01-73, по e-mail:members@tpparh.ru
или напрямую в Департамент развития предпринимательства ТПП России по тел.: (495) 620-01-02.