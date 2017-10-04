Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.10.17
1193
02.10.17
1184
02.10.17
1161
03.10.17
897
03.10.17
827
03.10.17
810
03.10.17
682
реклама
реклама
Новости компаний
02.10.17
204
02.10.17
192
02.10.17
180
02.10.17
146
03.10.17
120
02.10.17
118
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»

вчера 23:16
46 0
Стартовал III этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Бизнес-Барометр коррупции».
 >
Анкетирование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России.

Пройти анонимное анкетирование можно по ссылке.

Указанному проекту была дана положительная оценка Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Министерством экономического развития Российской Федерацией, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерацией.

Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Российской Федерации в различных регионах страны закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации подведет итоги
III этапа проекта «Бизнес-Барометр коррупции» на Всероссийской акции, приуроченной к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией 11 декабря 2017 года.

«Проект «Бизнес-Барометр коррупции» — это независимое исследование мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Проект важен для определения очагов коррупции в регионах и выявления искусственно создаваемых чиновниками барьеров, вынуждающих предпринимателей прибегать к взяткам. Результаты исследований направляются в Администрацию президента, Генпрокуратуру и другие федеральные и региональные органы власти», - прокомментировал Президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.

По всем вопросам по проекту «Бизнес-Барометр коррупции» можно обращаться в Архангельскую ТПП по тел.: 21-01-73, по e-mail:members@tpparh.ru или напрямую в Департамент развития предпринимательства ТПП России по тел.: (495) 620-01-02.
Автор: Ксюша Д.
46 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
Новости компаний | Новости раздела
 
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
В конференции приняли участие специалисты Корпорации развития Архангельской области.
вчера 23:22
43
 
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
В ноябре в библиотеках города Архангельска состоятся молодежные городские интеллектуальные игры.
вчера 23:19
41
 
Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»
Антикоррупционные настроения бизнеса замерит «Бизнес-Барометр коррупции»
Стартовал III этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Бизнес-Барометр коррупции».
вчера 23:16
47
 
Более 3 млн рублей пойдет на развитие детских проектов в регионах
Более 3 млн рублей пойдет на развитие детских проектов в регионах
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» за восемь месяцев 2017 года с помощью благотворительного сервиса Tele2 собрал 3 019 799 рублей пожертвований.
вчера 23:10
52
 
В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ
В Архангельске обсудили новые технологии в строительстве и ЖКХ
В столице Поморья на базе Архангельской торгово-промышленной палаты при участии Уральской ТПП состоялся семинар «Новые технологии в строительстве и ЖКХ: экономические и практические аспекты».
вчера 09:27
158
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080